Um deine Balance zu trainieren, benötigst du nicht viel. Der Einbeinstand kann direkt auf dem „festen“ Boden oder auch, für Geübte, auf einer Decke ausgeführt werden.

Lege eine Decke auf den Boden, um darauf den Einbeinstand zu machen. Für Ungeübte ist diese Balance-Übung auf einem festen Untergrund schon schwierig genug – die Decke macht das Ganze extra etwas wackliger. Ist die Decke gefaltet wird es noch schwieriger.

Auf welchem Bein kannst du länger stehen?

Schaffst Du es, Deine schwache Seite auf die gleiche Stabilität zu bringen wie deine starke Seite?

Du kannst auch gegen Freunde, die Familie oder auch gegen die Zeit antreten.

Bewegungstipps

Wie lässt sich Bewegung in den Alltag integrieren, möglichst so, dass es auch noch Spaß macht? Jennifer Höning und Arice Sapountsis, die Bewegungsmanagerinnen der Initiative Land in Bewegung (land-in-bewegung.rlp.de), zuständig für die Stadt beziehungsweise den Kreis Kaiserslautern, geben dazu in der RHEINPFALZ Tipps.