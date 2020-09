Nicht schlecht gestaunt haben Mitarbeiter eines Sportgeschäftes in der Innenstadt am Montagnachmittag. Ein Kunde hatte sich im Laden eine Bauchtasche ausgesucht und war zur Kasse gegangen, um zu bezahlen. Bevor er seinen Geldbeutel auspackte, legte der Mann eine Schusswaffe, ein Messer und eine Dose Tierabwehrspray auf den Tresen, wie die Polizei weiter mitteilt. Nach dem Bezahlen packte der Mann die Sachen in seine neue Bauchtasche und verließ das Geschäft.

Die alarmierte Polizeistreife konnte den Mann im Außenbereich stellen. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Schusswaffe um eine echt aussehende Softair-Pistole. Die Gegenstände wurden präventiv sichergestellt. Auf den 28-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu.