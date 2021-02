Einen Schaden von mindestens 1200 Euro hat ein Autofahrer am Donnerstag in der Konrad-Adenauer-Straße verursacht. Beim Ein- oder Ausparken vor einer Arztpraxis beschädigte der Unbekannte mit seinem Wagen einen Opel Corsa, teilt die Polizei mit. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht. Sie bittet um Hinweise und fragt: „Wem ist zwischen 12.45 und 13.30 Uhr Verdächtiges aufgefallen? Wer hat den Unfall beobachtet?“ Zeugen können sich unter Telefon 0631/3692150 mit der Polizei in Verbindung setzen.