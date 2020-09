„Auf die Räder – fertig – los!“, am 25. September startet die bundesweite Aktion Stadtradeln in Kaiserslautern. In den darauffolgenden 21 Tagen soll möglichst viel auf das Auto verzichtet werden.

„Wir wollen in der Zeit das Verkehrsmittel Fahrrad in den Fokus rücken. Dabei ist es egal, ob im Alltag oder in der Freizeit, ob allein oder in der Gruppe geradelt wird. Was zählt, ist jeder zurückgelegte Radkilometer. Die Aktion setzt damit ein Zeichen für den Klimaschutz, für nachhaltige Mobilität und bringt richtig viel Spaß! Zur Unterstützung empfehle ich die dazugehörige Stadtradeln-App. Damit lassen sich die Streckenentfernungen problemlos festhalten“, erklärt Umweltdezernent Peter Kiefer die Hintergründe.

Der Beigeordnete, selbst begeisterter Radfahrer, ist Kapitän des Teams „Stadtradler“ und will in den drei Wochen möglichst oft zur Arbeit ins Rathaus radeln. Jeder kann sich seinem Team anschließen. Aber auch jedes andere Team kann gewählt werden oder man gründet mit Kollegen, der Familie oder im Freundes- und Bekanntenkreis ein eigenes. „Ich will in diesem Jahr unbedingt die 150.000 Kilometer-Marke knacken, das wäre schon eine Leistung“, so Kiefer.

Während der Aktion vom 25. September bis 15. Oktober finden wieder viele kostenlose Radtouren statt. Alle Informationen sind auf der Webseite www.stadtradeln.de/kaiserslauternzu finden. Unter allen Teilnehmern werden im Nachgang Preise verlost.