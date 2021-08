Wollte man den städtischen Beigeordneten Peter Kiefer charakterisieren, so könnte man es so tun: politisch zielstrebig und sachorientiert und privat locker und unverkrampft. Kiefer ist keiner, der die Konfrontation sucht, sondern die Kooperation und gegebenenfalls den Kompromiss.

Sein heiteres vorderpfälzisches Gemüt traf am 2. Juli 2007, seinem Amtsantritt im Rathaus in Kaiserslautern, auf die westpfälzische Gediegenheit. Es entwickelte sich daraus ein gutes Einvernehmen, politisch und privat. Er schaffte es, Anerkennung bei „Freund und Feind“ im Stadtrat zu erlangen.

Nur einmal in seiner bisherigen Amtszeit als Beigeordneter drohte, sein Image ernsthaft Schaden zu nehmen. Als er nämlich sich von seiner politischen Gruppierung, der FWG, überreden ließ, als Bürgermeister zu kandidieren. Die SPD warf die FWG aus der Koalition und kündigte ihm die Freundschaft. Aber auch das hat sich wieder gegeben ...

Der 22. Mai 2007 wird für den Bad Dürkheimer sicherlich der glücklichste Tag in seinem beruflichen Leben sein und bleiben. Es war der Tag, an dem er scheinbar aussichtslos in die Wahl zum Beigeordneten ging − und gewann. Sein Glück war die Uneinigkeit in der SPD gewesen, die ihrem Bewerber die hundertprozentige Unterstützung verweigerte.

Das Bau- und Umweltdezernat, das er seitdem im Rathaus verantwortet, war ihm wie auf den Leib geschnitten. Kiefer konnte darin all seine Erfahrung einbringen, die er als damaliger Leiter der Abteilung Bauen und Umwelt in der Kreisverwaltung Bad Dürkheim gesammelt hatte. Eine gute Basis für den Start in Kaiserslautern.

Höhepunkte aus dem Stegreif

13 und ein viertel Jahre sind seitdem ins Land gegangen. Kiefer, gefragt danach, was der Höhepunkt in seiner Funktion als Beigeordneter war, listet aus dem Stegreif gleich eine ganze Reihe von Themen auf, ohne Rücksicht auf Vollständigkeit: die Rettung der Gartenschau oder die Zukunftsgestaltung des Zoos, die Einführung der Wiederkehrenden Ausbaubeiträge oder die Schaffung des Ruheforsts, die Bewältigung des Kommunalen Investitionspakts oder die Förderung des Radverkehrs.

Peter Kiefer wird am Donnerstag 60 Jahre. Der Beigeordnete fühlt sich wohl in seiner Haut. Beruflich sieht er „die Welt in Ordnung“, privat „alles im grünen Bereich“. Es ist ihm geglückt, Politik und Privatleben im Gleichgewicht zu halten. Davon zehrt der Mensch Kiefer.

Der Beigeordnete feiert den Ehrentag mit seiner engeren Familie, Frau Birgit, Tochter Laura mit Ehemann und Sohn Nicolas mit Freundin, in Bayrischzell. Er hat eine Ferienwohnung dort gemietet. Die Idee dazu hatte Sohn Nicolas, der in München wohnt und arbeitet.

Wie es sich für den Winzersohn und traditionsbewussten Schubkärchler auf dem Dürkheimer Wurstmarkt gehört, hat er edle Tropfen aus Bad Dürkheim und Forst in die oberbayerischen Alpen zum Anstoßen mitgenommen. Am Freitag kehrt er wieder zurück. Am Wochenende wird weiter gefeiert.

Das Geschenk, das er sich zum 60. gemacht hat, wundert denjenigen nicht, der darüber Bescheid weiß, dass der Beigeordnete sehr oft mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt und dabei von Bad Dürkheim nach Kaiserslautern, von der Haustür bis zur Rathaustür 33,3 Kilometer auf dem Sattel zurücklegt. Ein Gravelbike hat er sich gegönnt, als Ergänzung zu seinen derzeit drei Rädern. Bekommen wird er es allerdings erst im Juni nächsten Jahres. So groß ist die Nachfrage nach dem neuesten Trendsetter im Radsport ...