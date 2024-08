Bann. Die FWG als neue stärkste Kraft im Bännjer Gemeinderat möchte künftig neben dem Ortsbürgermeister auch die beiden Beigeordneten stellen.

Richard Roschel soll in der konstituierenden Sitzung am Montag, 26. August, von der FWG für das Amt des Ersten Ortsbeigeordneten vorgeschlagen werden. Zweite Beigeordnete soll Maria Wolf werden. Diese gehörte – wie der neu gewählte Ortsbürgermeister Michael Klingel – bis vor wenigen Monaten noch der CDU an, hatte der Partei aber nach Streitigkeiten um die Nominierung des CDU-Ortsbürgermeisterkandidaten den Rücken gekehrt und war zur FWG gewechselt. Die Freien Wähler haben künftig mit neun Sitzen die absolute Mehrheit im Rat; die bisherige Mehrheitspartei CDU hat sieben Sitze.

Roschel – bislang Stellvertreter – ist zudem neuer Vorsitzender der Freien Wählergruppe Bann. Er löst den langjährigen Vorsitzenden Stefan Hübner ab, der sein Amt aus beruflichen und zeitlichen Gründen zur Verfügung gestellt habe, wie Roschel mitteilt. Neuer zweiter Vorsitzender ist Stefan Straßer. Als neue Schatzmeisterin fungiert Alisia Junker, als Schriftführerin wurde Marianne Müller bestätigt. Dem erweiterten Vorstand gehören Roland Schmitt, Andreas Leidner, Karsten Wolf, Johannes Reimertshofer und Michael Klingel als Beisitzer an. Alois Reis und Karl-Heinz Dietrich fungieren als Kassenrevisoren.

Durch den Erfolg bei den Wahlen komme auf die FWG nun viel Arbeit zu, so Roschel. „Mit neugegründeten Arbeitsgruppen sehen wir uns gut gewappnet, diese sicher umfangreichen Aufgaben anzugehen.“ oef