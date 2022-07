Auf der L388 ist es am Dienstag zwischen Katzweiler und Mehlbach zu einem Unfall gekommen. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem Wagen in den Seitengraben. Verantwortlich soll eine 20-jährige Autofahrerin sein. Nach Angaben des 22-Jährigen und weiterer Zeugen überholte die Frau ein vor ihr fahrendes Auto. Durch die tief stehende Sonne nahm sie den entgegenkommenden Wagen nicht wahr. Der 22-Jährige versuchte auszuweichen. Die Frau flüchtete nach dem Unfall. Der Beifahrer des 22-Jährigen hatte sie aber erkannt und rief sie an. Sie kam zurück. Die weiteren Ermittlungen laufen.