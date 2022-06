Mehrere Anzeigen hat sich ein Mann am Mittwoch eingehandelt. Zunächst hatte ein Zeuge beobachtet, wie ein Autofahrer in Otterberg in Schlangenlinien fuhr und anschließend nach links von der Fahrbahn abkam, berichtet die Polizei. Da sich der Zeuge das Kennzeichen des Audi gemerkt hatte, konnte die Polizei den Halter ausfindig machen – jedoch nicht an seiner Wohnanschrift. Die Beamten trafen aber wenig später auf den Audi, als dieser auf einen Parkplatz in der Hauptstraße in Otterberg fuhr. Beim Erblicken der Streife flüchtete der Beifahrer zu Fuß – und zwar in den nahegelgenen Bach. Er wurde daher schnell eingeholt und festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten circa ein Gramm Amphetamin. Der Fahrer zeigte zwar Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum, ein Urintest fiel jedoch negativ aus. Er durfte nach der Kontrolle seiner Wege ziehen. Der Beifahrer musste hingegen mit zur Dienststelle. Auf ihn kommen mehrere Anzeigen zu.