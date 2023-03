Ziemlich fette Beute machte die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung auf dem Betzenberg am Donnerstag. Nach dem Fund von diversen Drogen, Uhren und einer Cannabis-Plantage kam ein Mann in Untersuchungshaft.

Mit der Unterstützung von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik durchsuchten Beamte der Kriminaldirektion Kaiserslautern nach richterlicher Anordnung in den Morgenstunden die Wohnung eines 22-Jährigen. Ihm wird Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Bei der Durchsuchung fand die Polizei unter anderem Marihuana, Haschisch, psychoaktive Pilze, Ecstasy sowie eine Cannabis-Indoorplantage. Die Beamten stellten zudem über 1500 Euro Bargeld und fünf hochwertige Uhren sicher. Eine Rolex konnte laut Polizei mittlerweile einem Diebstahl in Baden-Württemberg zugeordnet werden. Die Uhr hat einen Wert von etwa 20.000 Euro.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete das Amtsgericht Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr gegen den 22-Jährigen an. Der Verdächtige machte von seinem Schweigerecht Gebrauch. In einem anderen Verfahren wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln bestand gegen ihn bereits eine Haftstrafe auf Bewährung. Der 22-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.