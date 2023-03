Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Mittwoch traten angesichts der rasant steigenden Inzidenzen bundesweit verschärfte Corona-Maßnahmen in Kraft. Eine davon ist die 3G-Regel im öffentlichen Personenverkehr. Da vor allem in Bussen die Umsetzung nicht so einfach ist, wird die Ordnungsbehörde das Personal beim Kontrollieren unterstützen. Bei harten Fällen kann sogar die Polizei eingreifen.

Der Alltag für Ungeimpfte wird immer beschwerlicher. Mit der Novelle des Infektionsschutzgesetzes hat der Bundesrat am 19. November auch verschärfte Corona-Maßnahmen im ÖPNV,