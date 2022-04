Das Parken an der Pfalzgalerie ist ab 19 Uhr kostenfrei, davor jedoch muss ein Parkticket gezogen werden. Auch wenn es nur für 15 Minuten ist. Vor einer Woche wurden Strafzettel verteilt, was Besucher der Hans Hofmann-Schau ärgert.

Wolfgang Thomeczek kennt sich aus in Kaiserslautern, vor allem rund um das Museum Pfalzgalerie (mpk). So war der frühere Kunstvereins-Vorsitzende in Zweibrücken und heutige Leiter des KunstKabinetts Tiefenthal (Kreis Bad Dürkheim) mit der Bürgerinitiative „Ein Bernhard für die Pfalz“ maßgeblich am Erwerb der Außenplastik „Aufragende“ von Franz Bernhard beteiligt. Dieses sechs Meter hohe Kunstwerk ist an der Pfalzgalerie seit kurzem zu bewundern. Für sein Engagement wurde er gemeinsam mit seiner Frau Veronika bereits im November 2018 mit dem Landesverdienstorden Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

„Taktlosigkeit gegenüber der Kulturszene“

Am letzten Freitag war er wieder in Kaiserslautern. Die Pfalzgalerie lud zu einer Vernissage mit Skizzen und Zeichnungen des amerikanischen Künstlers Hans Hofmann ein. „Eine bemerkenswerte Ausstellung, die bundesweit Beachtung findet“, weiß Thomaczek. Was sich dann abspielte, bezeichnet er als „Raubrittertum“, wenigstens aber als „Taktlosigkeit gegenüber der Kulturszene“. Was war passiert?

Etwa gegen 18.45 Uhr habe er sein Auto in unmittelbarer Nähe zur Pfalzgalerie geparkt, erzählt Thomaczek der RHEINPFALZ. Es war ein ungemütlicher Abend, Schneeregen läutete bereits den überraschenden Wintereinbruch ein. Er sei froh gewesen, gemeinsam mit seiner Ehefrau halbwegs trockenen Fußes das Museum zu erreichen. Erst später sei ihm bewusst geworden, dass er die Rechnung ohne das städtische Ordnungsamt gemacht hatte, dem nicht vorrangig an der Pflege der pfälzischen Gastfreundschaft gelegen sei.

Zum Teil mehrere Stunden angereist

Denn das Parken an der Pfalzgalerie ist zwar ab 19 Uhr kostenfrei, davor jedoch muss ein Parkticket gezogen werden. Auch wenn es nur für 15 Minuten ist. Nach der Vernissage habe er mit etlichen anderen Besuchern, die zum Teil mehrere Stunden angereist waren, die Strafzettel bemerkt. Ausnahmslos alle hätten berichtet, dass sie ihr Auto zwischen 18.40 und 19 Uhr abgestellt hätten. Also eine gezielte Aktion?

Dem widerspricht die Stadtverwaltung energisch: So sei es bei den üblichen Kontrollgängen durch die gesamte Innenstadt die Aufgabe des Politessendienstes, parkende Fahrzeuge entlang der Kontrollroute entsprechend ihrer Parkberechtigungen in den Parkzonen bis 19 Uhr zu überprüfen. „Es mag durchaus ärgerlich erscheinen, wenn man unter den geschilderten Umständen im Nachgang an die Vernissage eine Verwarnung am Auto vorfindet. Das hat aber nichts mit einer gezielten Aktion zu tun“, stellt die Stadt auf RHEINPFALZ-Anfrage fest. „Dem Politessendienst ist bei der Kontrolle der parkenden Fahrzeuge nicht bekannt, aufgrund welches Anlasses und ab welcher konkreten Uhrzeit keine Parkgebühr entrichtet wurde.“

Übrigens: Wolfgang Thomaczek wäre mit seinem Behindertenausweis von den Parkgebühren eigentlich befreit. Dass dieser vom Politessendienst übersehen wurde, nimmt er gelassen. „Es hat geregnet, wahrscheinlich war er schwer zu erkennen.“ Trotzdem wolle er die 20 Euro überweisen, „als Spende an die arme Stadt Kaiserslautern“, wie er schmunzelnd erzählt.