Am frühen Samstagmorgen, gegen 3.30 Uhr, ist in der Albrechtstraße ein 31-jähriger Mann auf einem E-Scooter von der Polizei kontrolliert worden. Laut Pressemitteilung bemerkten die Beamten dabei Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes, weshalb dem Fahrer ein Atemalkoholtest angeboten wurde. Da dieser positiv ausfiel, wurde der 31-Jährige zur Dienststelle mitgenommen, wo ein erneuter Atemtest mit einem gerichtsverwertbaren Evidential-Gerät durchgeführt wurde, der einen Wert von 1,06 Promille ergab. Den Mann erwarten ein Bußgeldverfahren von 500 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat.