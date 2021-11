Am Samstagnachmittag endete eine Verkehrskontrolle ausnahmsweise mal für den Beifahrer bei der Kaiserslauterer Altstadtinspektion, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hielten in der Mainzer Straße ein Auto an, bei dessen Kontrolle den Polizisten der Beifahrer auffiel. Gegen den 37-Jährigen lag nämlich ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft vor, weil er eine vierstellige Geldstrafe noch nicht beglichen hatte. Er musste daher seine Fahrt im Polizeiauto fortsetzen und die Beamten auf die Wache begleiten. Weil der Mann die überfällige Geldstrafe dort aber bezahlen konnte, kam er um einen Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt herum.