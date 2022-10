Was für ein Sonntag: FCK-Spiel, volles Haus bei der Gartenschau, Oktoberkerwe und dann auch noch verkaufsoffen. Erst gegen 14 Uhr kam Leben in die Fußgängerzone, mehr und mehr füllten sich dann die Geschäfte. „Wir hatten gut zu tun“, resümierte Matthias Pallmann-Heger, Vorsitzender des Einzelhandelsverbands.

Nach dem sich der Betzeverkehr um die Mittagszeit gelegt hatte, war ein gutes Durchkommen in der City, trotz Baustellen in der Lauterstraße, Königstraße und rund ums Fackelrondell. Das lief definitiv besser, als einige befürchtet hatten. Manche Besucher nutzten noch einmal die Gelegenheit, im Freien zu sitzen. Zwischendurch kam sogar die Sonne raus. Gegen 16 Uhr war gut was los in der Innenstadt, auch im „K in Lautern“ waren viele Menschen unterwegs.

Pallmann-Heger meinte, die Stadt sei sonntags schon voller gewesen, eventuell seien die Kaiserslauterer weggeblieben. „Aber wir sind durchaus zufrieden mit der Frequenz.“ Dass die Menschen später kommen, nicht direkt um 13 Uhr, sei in den Vorjahren auch so gewesen.

Was die Kauflaune angeht, spürt der Vorsitzende des Einzelhandelsverbands kein Nachlassen. „Wir haben trotz der Diskussion ums Energiesparen und Inflation eine stabile Nachfrage, spüren keinen Einbruch. Die Leute schauen nicht nur, sie kaufen auch.“ Erfreulich sei wieder der Zuspruch aus dem Umland gewesen. „Die Besucher kamen aus der Vorderpfalz, dem Saarland, aus Richtung Bad Kreuznach zum Einkaufen zu uns.“ Es sei der erste offene Sonntag seit dem Jahr 2019 gewesen.

Die Geschäfte in der Merkurstraße waren am Sonntagnachmittag „gut besucht, ohne dass es stressig wurde“, berichtet die Vorsitzende der Werbegemeinschaft S + E, Bettina Göbelsmann, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die Parkplätze vor den Geschäften der Merkurstraße seien gut gefüllt gewesen, insbesondere Möbelgeschäfte und Gartencenter seien gut frequentiert gewesen, hat Göbelsmann beobachtet. „Die Verbindung Kerwe und verkaufsoffener Sonntag ist ideal.“ Allerdings sei weniger los gewesen als beispielsweise vor der Pandemie. „Stop-and-go oder Stau, das gab es am Sonntag nicht“, so Göbelsmann.