Weil er offenbar nicht genug Sicherheitsabstand gehalten hat und unaufmerksam war, hat ein Autofahrer am Mittwochnachmittag in der Kaiserstraße einen Unfall verursacht. Insgesamt vier Fahrzeuge wurden in den Unfall verwickelt.

Das Unglück nahm nach Polizeiangaben seinen Lauf, als ein Volvo, ein Toyota, ein Ford und ein Mercedes gegen 16.50 Uhr hintereinander in Richtung Jacob-Pfeiffer-Straße fuhren und der Volvo-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste. Die beiden nachfolgenden Fahrer im Toyota und im Ford merkten es rechtzeitig und bremsten ebenfalls. Der 26-jährige Mercedes-Fahrer erkannte die Situation jedoch nicht und fuhr ungebremst auf. Durch die Wucht des Aufpralls schob er die drei Fahrzeuge vor sich aufeinander.

Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer im Ford zogen sich Verletzungen zu, der 54-jährige Fahrer musste von Sanitätern aus dem Wagen geborgen werden. Der größte Sachschaden entstand am Mercedes - der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Toyota und der Ford wurden sowohl vorne als auch hinten beschädigt, der Volvo im Heckbereich. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.