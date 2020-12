Bei einem Streit zwischen einer 33-jährigen Frau und ihrem 35-jährigen Ex-Freund soll dieser eine Pistole gezogen und damit gedroht haben, sich etwas anzutun, falls sie nicht zu ihm zurück kommt. Das hat die Frau der Polizei so berichtet. Wie diese weiter mitteilt, hatten sich die beiden am Sonntag um kurz nach 18 Uhr am Parkplatz am Ruheforst getroffen, um restliche Sachen zu übergeben. Dabei sei es zu einem heftigen Streit gekommen. In dessen Verlauf soll der Mann einmal in die Luft geschossen haben. Die Frau flüchtete in Richtung Straße und hielt ein Auto an. Sie stieg ein und der Fahrer tätigte den Notruf. Beim Eintreffen der Beamten auf dem Parkplatz war der Ex-Freund mit seinem Auto und den restlichen Sachen verschwunden.

Waffenkoffer und Schreckschussmunition gefunden

Die Streife fand auf dem Boden eine Patronenhülse. Dem äußeren Anschein nach dürfte es sich um eine Schreckschusswaffe handeln. Gegen 21 Uhr erschien der 35-Jährige freiwillig auf der Polizeiinspektion. Er wurde vernommen, sein Auto und seine Wohnung wurden durchsucht. In seiner Wohnung fanden die Beamten einen leeren Waffenkoffer und Schreckschussmunition. Auf den 35-Jährigen kommen mehrere Strafanzeigen zu – unter anderem wegen Nötigung und Verstoß gegen das Waffengesetz.