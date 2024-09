Am Montagmittag wurden in Kaiserslautern viele von einem plötzlich einsetzenden heftigen Starkregen überrascht, der allerdings nicht lange andauerte. Auf der nassen Fahrbahn kam es auf der Autobahn 6 zwischen Kaiserslautern-West und der Abfahrt Centrum zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Nach Angaben eines Beamten der Autobahnpolizei Kaiserslautern war ein Fahrzeug ins Schleudern geraten und auf ein anderes Auto aufgeprallt. Die beiden Insassen mussten ins Westpfalz-Klinikum gebracht werden. Über die Schwere der Verletzung könne er noch keine Auskunft geben, so der Sprecher der Autobahnpolizei. „Es war wie ein Regenloch“, kommentierte er die Umstände des Unfalls. In der Folge kam es eine Stunde lang zu Behinderungen, weil der Verkehr nur über den rechten Fahrstreifen geleitet werden konnte. Auch die Feuerwehr musste zu dem Unfall ausrücken. Sie war durch den Regen aber ansonsten kaum gefordert. „Es gab nur einen regenbedingten Einsatz, wir mussten einen Keller leer pumpen“, so ein Feuerwehrsprecher. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.“