Die nächsten beiden Sitzungen des Stadtrates werden wieder in hybrider Form stattfinden und auch live im Internet gestreamt. Das hat die Stadtverwaltung auf Anfrage mitgeteilt. Bei der Sitzung am Montag ab 15 Uhr in der Fruchthalle wird Martin Wilke von KL.digital zusammen mit den Verantwortlichen der Fruchthallentechnik die technische Abwicklung sicherstellen. Interessierte können die Sitzung ab 15 Uhr auf dem städtischen Youtube-Kanal verfolgen unter www.youtube.com/stadtkl. Es besteht zudem die Möglichkeit, an der Sitzung vor Ort in der Fruchthalle teilzunehmen. Voraussetzung sind die Vorlage eines gültigen Impf-, Genesungs- oder Testnachweises und die Erfassung der Kontaktdaten. Wie viele Ratsmitglieder geimpft sind, ist der Stadtverwaltung nicht bekannt. Gemäß der Corona-Verordnung gelte bei Sitzungen die 3G-Regel. Eine Datenerfassung des Impfstatus von Ratsmitgliedern sehe diese nicht vor, teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung mit. Die Anzahl der Sitzplätze für Gäste auf der Galerie ist aus Gründen des Infektionsschutzes auf 25 begrenzt. In der Fruchthalle gilt Maskenpflicht. Allerdings hatte in der Vergangenheit bei Sitzungen in der Pandemie ein Großteil der Politiker während der Debatten keine Masken getragen. Dazu erklärte ein Sprecher: Wie etwa auch im Bundestag entfalle die Maskenpflicht, wenn Personen unter Wahrung des Abstandsgebotes einen Sitzplatz einnehmen.