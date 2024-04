Erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr hat ein Unfall am Mittwochmorgen an der Einmündung Maxstraße/Lauterstraße/Ludwigstraße verursacht. Die Polizei teilte mit, dass der Fahrer eines Audis eine rote Ampel überfuhr und in einen VW Sharan krachte. Verletzt wurde durch den Unfall niemand, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 30.000 Euro, beide Autos mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls können sich unter 0631 3692250 mit der Polizei in Verbindung setzen.