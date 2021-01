Die Polizeiinspektion 2 sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstagvormittag in der Rudolf-Breitscheid-Straße ereignet hat. Dort wurde laut Polizei gegen 11.15 Uhr an der Furt der Fußgängerampel ein Mann von einem Auto angefahren.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen überquerte der Fußgänger den Überweg trotz Rotlicht an der Ampel und lief gegen das ordnungsgemäß fahrende Fahrzeug. Der 46-Jährige wurde vom Auto erfasst und zog sich Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/369-2250 entgegen.