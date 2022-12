13 von 47 Brücken in Kaiserslautern sind marode. Das geht aus einer Übersicht des Tiefbaureferates der Stadt hervor. Demnach sind elf Brücken in einem kritischen, zwei in einem ungenügenden Zustand. Aufgrund von Schäden ist beispielsweise die Brücke am Freibad Waschmühle bereits seit 2021 nur noch einspurig befahrbar. Weitere Sperrungen stehen laut Sebastian Staab, Leiter des Tiefbaureferates, aktuell nicht zwar an. Sollte sich der Zustand der Brücken aber verschlechtern, könnten Sperrungen oder Nutzungseinschränkungen nicht ausgeschlossen werden. Zu den maroden Brücken gehören auch Bauwerke entlang stark befahrener Straßen, etwa der Pariser Straße oder der B270.

