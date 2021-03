„Wenn ich auf die vergangenen zwölf Monate zurückschaue, kann ich eigentlich nur dankbar sein.“ Mit diesem Satz fasst Tassilo Beck seine beruflichen Erfahrungen aus dem bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie zusammen. Denn nicht nur wirtschaftlich ist der Kaiserslauterer Malermeister mit seinem Betrieb bislang recht gut über die Runden gekommen. „Auch in menschlicher Hinsicht habe ich durch die Pandemie viele wertvolle Einsichten gewonnen“, fügt er hinzu.

Als „ersten Glücksfall“ bezeichnet Tassilo Beck die damalige Entscheidung der Bundesregierung, seinem Handwerk nicht gleich im ersten Lockdown die Arbeit zu verbieten. „Im Unterschied zu vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Gastronomie, dem Hotelgewerbe und dem Einzelhandel, die ich aufrichtig bedaure“, sagt der 44-jährige Meister des Maler- und Lackiererhandwerks, „konnten wir einfach weiter unsere Aufträge abarbeiten.“ Zwar unter den neuen Abstands- und Hygieneregeln, aber die waren schnell umgesetzt: „Wir haben uns in Arbeitsgruppen aufgeteilt, mit Masken und Visieren ausgestattet und so selten wie möglich in geschlossenen Räumen getroffen.“

Auch zwei weitere Umstände spielten dem Malermeister und seinen insgesamt 15 Angestellten in die Hände. „Das eine Geschenk war die Senkung der Mehrwertsteuer“, erinnert sich Beck, „dadurch konnten wir viele Aufträge, vor allem bei unseren gewerblichen Kunden, generieren.“ Hinzu kamen die ausgesprochen niedrigen Zinsen, die bei Bauprojekten ziemlich schnell große Summen ausmachen: „Innerhalb weniger Monate hat es in Kaiserslautern und Umgebung einen regelrechten Bau-Boom gegeben. Und wir hatten das Glück, dass wir mit vielen mittelständischen Unternehmen seit Jahren gut zusammenarbeiten.“

Kurzarbeit war nie wirklich ein Thema im Betrieb

Das Thema Kurzarbeit war also schnell abgehakt für das mittelständische Unternehmen mit seinem eher unscheinbaren Sitz im Gewerbegebiet an der Otto-Hoffmann-Straße im Kaiserslauterer Osten. „Ich habe auch gemerkt, dass meine Mitarbeiter das nicht so recht wollten“, berichtet Beck. „Wir waren sehr schnell der einhelligen Meinung, dass wir auch so durch diese Zeiten kommen.“ Und überhaupt, so fügt der Handwerksmeister hinzu, habe es schon während des ersten Lockdowns „einen deutlich wachsenden Zusammenhalt“ unter seinen Mitarbeitern gegeben: „Da ging es plötzlich auch um sehr menschliche Fragen: Wie geht’s zuhause, was macht Deine Familie?“

Eine Qualität in den zwischenmenschlichen Beziehungen, die Tassilo Beck ohnehin sehr schätzt: „Das ist ein wichtiger Unterschied zwischen einem Handwerksbetrieb und der Industrie. Hier kennt nicht nur jeder den anderen, und das über viele Jahre hinweg, hier bist du als Meister auch mehr als ein Arbeitgeber. Und wenn du es ernst meinst, musst du sogar in mancher Hinsicht ein Vorbild sein.“ Schließlich habe auch er „mit nicht viel mehr als einem klapprigen französischen Transporter“ angefangen, als er 1984 seinen Betrieb gründete: „In diesem Jahr habe ich meine Meisterprüfung bestanden, mich selbstständig gemacht und bin auch noch Vater geworden“, sagt Beck und schmunzelt.

Im zweiten Lockdown mehr Arbeit bei Privatleuten

Auch jetzt, in der zweiten Phase des Corona-Lockdowns, hätten seine Maler und Lackierer noch immer alle Hände voll zu tun. „Inzwischen kommen auch wieder mehr Privatleute“, hat der Mittelständler bemerkt. Wenn der Urlaub im Süden nicht geht, verschönere mancher eben das eigene Heim: „Und nicht jeder hat Lust und Geschick, alles selbst zu machen“, ergänzt der Malermeister. Ihm sind auch private Aufträge wichtig, selbst wenn sie nicht den großen Umsatz bringen: „Wenn man sich da einen guten Ruf erarbeitet hat, ist das die beste Werbung.“ Und was ihn ebenso freut: „Bislang hat sich noch keiner meiner Mitarbeiter infiziert. Wir hatten insgesamt sechs Corona-Tests, alle waren negativ.“

Überhaupt seien es „die eher traditionelleren Werte des Handwerks, auf die uns die Corona-Krise wieder gestoßen hat“, betont Tassilo Beck, „dazu gehören Zuverlässigkeit, Qualität der Arbeit und ein menschlicher Umgang.“ Diese Erkenntnisse möchte er auch über die Zeit des allgemeinen Lockdowns hinweg retten, nicht zuletzt bei seinen Azubis: Drei junge Menschen machen zur Zeit eine Ausbildung in seinem Betrieb, im Herbst sollen noch zwei weitere folgen. Auch bei ihrer Auswahl folgt Beck seiner speziellen Methode: „Einer von den beiden Anwärtern arbeitet schon jetzt im Rahmen eines bezahlten Praktikums bei mir. Ich möchte den jungen Leuten erst eine längere Erfahrung möglich machen, bevor sie sich endgültig für ihren Beruf entscheiden. Schließlich soll die Sache ja auch möglichst lange halten.“