„In Lautre gebor ’ un in Lautre dehääm“: Wem würde nicht „das Herz jubilieren“ bei einer Straßenfastnacht, wie sie der Karnevalverein am Dienstagnachmittag in der Innenstadt geboten hat? Hasen, Frosch und Bienchen sangen und schunkelten mit.

Ungezählte große und kleine Narren füllten über drei Stunden die Straße zum Stiftplatz, an dessen Kante der KVK seine Bühne aufgebaut hatte. Das Volk genoss die Sonne, die ungewohnte Wärme und mit dreifachem Kalau, Kalau, Kalau die Lautrer Fastnacht, die nach zwei düsteren Jahren den Menschen endlich wieder Spaß bereiten durfte. Wie das ehrenwerte Trio aus Pfalzgraf Casimir, Prinzessin Carolin und Präsident Udo Bröckelmann, begleitet vom Großen Rat und Senatoren, so konnten auch rosa Hasen, der grüne Frosch, die Bienchen oder der Kalif im Publikum ihre Freude kaum bremsen. Es wurde geschunkelt, gelacht und gesungen.

Nach dem flotten Auftritt der Jugendgarde lockte ein vergesslicher Dieter Bach mit seinem Schnaps-Salat samt Folgen für die ganze Familie die Lacher hervor. Und schon zog mit erhobenen Armen und „Humba Täterä“ die Karawane dorthin weiter, wo die Juniorengarde bereits auf ihren Auftritt wartete. Als Gast hatte der KVK „Supertrottel“ Karl-Heinz Göttel aus Annweiler gewonnen, der bei „politischem Ostwind“ tatsächlich alle Windräder stillstehen lassen wollte und beim autonomen Fahren seinem Beifahrer einfach mal ein „halt’s Maul“ befahl. Seinen Dialog mit „Alexa“ und den „hängenden Zäpfchen in der Hose“ machte er mit dem Appell „der FCK darf niemals untergeh’n“ wieder gut. Da waren alle dabei.

Als ein Dutzend Stadtratsmitglieder aus SPD, CDU und Grünen sowie die Oberbürgermeister-Kandidatinnen der KVK-Proklamation folgend die Bühne betraten, war das Stimmungsbarometer schon hoch. Harald Brandstätter hatte auch diesmal den Song ausgesucht, den sie gemeinsam vortrugen. „Meu liewes Lautre, was uns ah basseert, ich geh net fort …“ Die gestellte Aufgabe war erfüllt, die Kommunalpolitiker durften die Bühne verlassen – mit Applaus.

Guter Stimmung waren zu diesem Zeitpunkt nicht nur die fünf Clowns samt eigener Fans vom SV Katzweiler, die sich die KVK-Straßenfastnacht nie entgehen lassen. Tanja Garcia und Jürgen Gossenberger hatten die Narrenschar zwischendurch immer wieder zum Loblied auf die Fastnacht ermuntert, bis „Krawallschachtel“ Michaela Kalbheim im Nonnengewand mit dem Hinweis auf Monate mit Angst und Bang, in denen es nur ums Sparen gegangen sei, die Stimmung dämpfte. Aber nur ein bisschen. Mit „Fastnacht im Herzen und Gottvertrauen“ lud sie ein, in ihrem Kloster Mut zu tanken.

„Gossi“ Jürgen Gossenberger, angeblich ohne Papiere, aber mit Pistole im Handschuhfach erwischt, gab sich nur am Anfang griesgrämig. Tatsächlich war er mit seinen 82 Jahren noch ausgesprochen „närrisch gut druff“. Zusammen mit ihm reckte die Narrenschar „die Hände zum Himmel“ und drückte den „Knutschbär“ lieb.

Nach dem Tanz der „Lila Funken“ des TV Weidenthal verabschiedete sich mit Walter Rupprecht „e schäner Doller“ endgültig aus der Bütt. Ein Seitenhieb auf die Gendersprache musste sein und als Zugabe ein Sketch um zu kurze Hosenträger. Danach läutete das Männerballett lockenköpfig und im sexy Outfit das Finale ein.

Die Bühne war rappelvoll, als der KVK „mit Tschingbum und Trara“ zum Abschied noch einmal zur Pälzer Fasnacht einluden: „Was wär’ ohne Lautre die Pfalz“ schallte es bis fast zum Schillerplatz durch die Innenstadt.