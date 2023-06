Franz-Josef „Morphy“ Burkhart, Inhaber der Buchhandlung „Blaue Blume“, freut sich bei der „Langen Nacht der Kultur“ besonders auf abstrakt-konkrete Kunst.

Franz-Josef „Morphy“ Burkhart, Inhaber der Buchhandlung „Blaue Blume“, freut sich bei der „Langen Nacht der Kultur“ besonders auf abstrakt-konkrete Kunst und erklärt, warum bei kleineren Ausstellungen oftmals die größten Schätze schlummern.„Ich habe mir eine Ausstellung in der Pfalzgalerie ausgesucht, zu der es an diesem Abend auch eine Führung geben wird: ,Konkret Kunst. Von Alditüte bis Zero’ von Fenja Heimann (Nummer 10 im Programmheft). Ich hatte bisher noch keine Gelegenheit gehabt, schon eher eine Führung mitzumachen. Es reichte bisher nur für einen Schnelldurchgang. Deshalb ist es für mich eine gute Gelegenheit, bei der ,Langen Nacht’ noch einmal gründlicher hinzuschauen und hinzuhören. Mich interessiert sehr die Moderne in der Kunst. Und da dieses Abstrakt-Konkrete der Ausstellung die Faszination dieser Art von Kunst, die ja üblicherweise für viele als schwierig und unverständlich gilt, gut widerspiegelt, ist es, wie ich finde, eine schöne Heranführung. Ich glaube, dass die Ausstellung verschiedene Zugänge zu der modernen Kunstform ermöglicht. Deshalb bin ich auch ganz froh, an diesem Abend bei der Führung noch mehr zu den Hintergründen der Exponate zu erfahren. Ich finde generell die kleineren Ausstellungen im Museum unheimlich spannend und interessant, weil dort solche Schätze – meist aus dem eigenen Bestand – gezeigt werden, die man sonst nicht sieht. Ich gebe zu, ein Besuch in der Pfalzgalerie ist nicht der ungewöhnlichste Tipp für die ,Lange Nacht’. Aber mir ist es relativ wichtig, auf solche tollen verborgenen Ausstellungen, die oftmals neben anderen großen Ausstellungen mitlaufen, hinzuweisen, damit sie nicht übersehen werden.“

Bei der „Langen Nacht der Kultur“ werden am Samstag, 17. Juni, mehr als 25 Plätze bespielt. Die RHEINPFALZ fragt Kulturschaffende aus der Stadt nach ihren Tipps.