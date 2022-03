Schon lange gibt es im IG Nord Probleme mit Müll und menschlichen Hinterlassenschaften in Hecken und auf Grünflächen. Die Maßnahmen, die die Stadt ergriffen hat, zeigten nicht den erhofften Erfolg, hieß es im Siegelbacher Ortsbeirat. Werde das Industriegebiet erweitert, sollen daher sanitäre Anlagen geplant werden.

Verantwortlich für den Müll und die Exkremente im IG Nord sind wohl Fernfahrer, die ein Unternehmen ansteuern und über Nacht oder am Wochenende dort rasten müssen, so die Vermutung im Ortsbeirat. Das Thema beschäftigt unter anderem den SPD-Ortsverein, aber auch den Beirat und den Stadtrat schon länger. Als Sofortmaßnahme, so SPD-Fraktionssprecher Robert Gorris, hatte man angeregt, unbürokratisch mobile Toiletten sowie einen kleinen Müllcontainer aufzustellen, erinnerte er am Donnerstag. Umgesetzt wurde von der Stadt bisher ein Straßenreinigungsintervall. Außerdem seien Müllgefäße an Laternenmasten angebracht worden. „Das reicht nicht aus. Das Problem verlagert sich nur von Hecke zu Hecke“, machte Anita Anspach-Olfers (SPD) deutlich, dass es weiterer Anstrengungen bedarf.

Einstimmig beschloss der Ortsbeirat daher, dass die Stadt bei einer Erweiterung des Industriegebietes Flächen für sanitäre Anlagen vorsehen soll. Das könne bei der Bauleitplanung grundsätzlich geschehen, so die Stellungnahme des Referates Stadtentwicklung, die Ortsvorsteher Gerd Hach vortrug. Eine Finanzierung oder ein Betrieb seien damit aber nicht verbunden, so das Referat weiter. Darüber beschließen müsse zudem der Stadtrat. Noch sei eine Erweiterung des IG Nord aber erst in der Diskussion, eine kurzfristige Lösung sehe man nicht, so das Referat.