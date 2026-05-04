Am Gravel-Bike kommt man kaum noch vorbei. Diese neuere Fahrrad-Variante liegt im Trend. Wir haben Händler zur Entwicklung am Fahrradmarkt befragt.

Die wirtschaftliche Situation der Fahrradbranche auf Bundesebene spiegele die allgemeine Konsumzurückhaltung wider, heißt es von Seiten des Zweirad-Industrie-Verbandes (ZIV). Allerdings bewege sich der Absatz damit weiterhin auf einem Niveau, das deutlich über dem der Vor-Corona-Jahre liege. Ein Treiber dieser Entwicklung bleibe das E-Bike, das mit zwei Millionen verkauften Einheiten und einem Anteil von fast 53 Prozent die wichtigste Säule des Marktes bilde. Die Produktion in Deutschland hielt sich mit rund 1,94 Millionen Fahrzeugen nahezu stabil auf Vorjahresniveau. Die Hersteller und der Fachhandel bauten nach den Worten der Branchenvertreter allmählich die übervollen Lager der vergangenen Jahre ab. Mittlerweile zeichneten sich allerdings neue Trends ab: Hochwertige Räder gewinnen stark an Relevanz – allen voran Gravel-Bikes, eine Art Mischung aus Rennrad und Mountainbike. Das Werkstattgeschäft floriere wie selten zuvor.

Der „Fahrradladen“ in Ramstein liegt mit seiner geschäftlichen Entwicklung im Bundestrend. Inhaber Fabian Dezius berichtet, dass der Absatz von Fahrrädern im vergangenen Jahr in etwa gleich geblieben sei. Die Verkaufszahlen von E-Bikes hätten zwar insgesamt zugenommen, bei ihm vor Ort allerdings nicht. „Das liegt daran, dass wir bei uns sehr sportiv eingestellt sind“, meint er. Verkaufsschlager seien bei ihm Gravel-Bikes und leichte E-Bikes. Zur Frage nach den Lieferzeiten für Kunden sagt er, dass bei gut sortierten Händlern vieles vorrätig sei – ansonsten gehe er von zwei bis drei Wochen aus. Zusammenfassend stellt er fest, dass bei nichtmotorisierten Rädern vor allem Rennräder, Mountainbikes und Gravel-Bikes nachgefragt werden.

Absatz bleibt konstant

In eine ähnliche Richtung gehen die Feststellungen von Annett Meister, der Inhaberin von „Meister-Rad“ in der Bismarckstraße in Kaiserslautern. Sowohl der Absatz von normalen Fahrrädern als auch der von E-Bikes habe sich im Vorjahr genauso weiterentwickelt wie bisher. Zu den Lieferzeiten meint sie, dass es normalerweise wenige Tage seien. Ausnahmen gebe es bei besonders individuell auszustattenden Rädern – dann seien es schon etwa sechs Wochen.

Die „e-motion E-Bike-Welt“ in der Merkurstraße in Kaiserslautern bietet viele verschiedene Produkte an. Lastenräder aller Art gibt es dort ebenso wie alle anderen Fahrradarten – alle sind mit wählbaren Elektromotoren ausgestattet. „Allerdings gibt es für Lastenräder in Kaiserslautern kaum Abnehmer“, sagt Inhaber Tobias Hopf. Ganz anders sehe es mit dem Gravel-e-Bike aus. Es sei als Verkaufsschlager des Unternehmens anzusehen. Mit Blick auf das gesamte Sortiment zeigt sich der Inhaber der „e-motion E-Bike-Welt“ mit der Entwicklung der Absatzzahlen zufrieden, denn sie seien in letzter Zeit konstant geblieben.

„Kinderfahrräder werden stark wie nie nachgefragt“

„Im vergangenen Jahr haben bei uns die herkömmlichen Fahrräder um etwa zehn Prozent zugelegt“, berichtet Tobias Wagner von der Geschäftsleitung des Unternehmens „Fahrrad ConRad“ in der Glockenstraße in Kaiserslautern. „Die größten Zuwächse gab es im Bereich der Gravel-Bikes, aber auch Kinderfahrräder werden stark wie nie nachgefragt“, berichtet er. Auch im E-Bike-Segment hätten die Kunden verstärkt zugegriffen – eine Steigerung um etwa zehn Prozent. „Wir merken, dass auch immer mehr Radfahrer den Pfälzerwald für sich entdecken“, erläutert der Sprecher der Geschäftsleitung. Mountainbikes stünden ebenso auf vielen Wunschlisten wie Trekkingräder mit Offroad-Bereifung. Auf besondere und neue Trends angesprochen, stellt Wagner fest: „Gravel-Bikes sind nach wie vor hoch im Kurs, zunehmend auch mit E-Antrieb. Im E-Mountainbike-Segment sind besonders die Innovationen wie beispielsweise der ,Avinox-Motor’ der neuen Bosch-Generation sehr nachgefragt.“

Auf die Frage, mit welcher Lieferzeit ein Fahrradkäufer heute durchschnittlich rechnen müsse, meint der Fahrradhändler: „Da die Branche sehr stark mit Vorordern arbeitet, haben die Händler einen Großteil der Ware auf Lager oder im zeitnahen Zulauf.“ Bei Neubestellungen, sofern die Ware noch verfügbar sei, hänge die Lieferzeit stark vom Lieferanten und der Lagersituation ab. Ab Lager müsse mit drei bis fünf Werktagen gerechnet werden, bei besonderen Konfigurationen betrage sie etwa sechs Wochen.

Hat der gute alte Drahtesel endgültig ausgedient oder sind ganz normale Räder noch gefragt? Dazu sagt die „ConRad“-Geschäftsleitung: „Was ist normal? Trekkingbikes, Citybikes, Mountainbikes halten sich auf einem stabilen Niveau, Gravel-Bikes und Kinderräder legen stark zu.“