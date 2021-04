Beim Versuch, sein Geld zu „vermehren“, hat ein Mann aus dem Stadtgebiet nach Polizeiangaben einen vierstelligen Betrag verloren. Wie der 27-Jährige bei der Polizei anzeigte, hatte er sich im Internet in einem Portal angemeldet, in dem mit sogenannten Kryptowährungen gehandelt wird. Er entschloss sich, einen Betrag in vierstelliger Euro-Höhe zu investieren und überwies das Geld an die genannte Adresse. Danach passierte nichts mehr – und der vermeintliche Betreiber des Portals ist auch nicht mehr erreichbar.

27-Jähriger erstattet Anzeige

Der 27-Jährige erstattete nun Anzeige wegen Betrugs. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei rät: Wer seine Geldgeschäfte selbst in die Hand nehmen will, sollte sich selbst erst umfassend informieren, bevor er tatsächlich investiert.