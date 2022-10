Eine kleine, aber feine Fangemeinde des Fachbereichs Chemie hatte sich am Freitagnachmittag an der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK) zusammengefunden, um die erfolgreiche Entwicklung der letzten 50 Jahre zu feiern. Im Audimax, dem größten Hörsaal der TUK, gratulierten der TUK-Präsident und Kaiserslauterns Oberbürgermeister Klaus Weichel. Erinnerungen ließen die Entwicklung in Zahlen, Erfolgen wie Rückschlägen und Anekdoten greifbar werden.

Die positive Entwicklung des Fachbereichs seit dem Wintersemester 1972/73 fuße auf der Anwendung modernster wissenschaftlicher Methoden, mit denen neben grundlegenden auch viele gesellschaftlich bedeutsame Fragestellungen untersucht werden, sagte Elke Richling, Dekanin des Fachbereichs, die bei der Feierstunde die Mitglieder des Fachbereichs und zahlreiche Ehemalige begrüßen konnte. 17 Professuren mit rund 100 wissenschaftlichen Mitarbeitern, rund 500 Studierende der Chemie mit weiteren 150 in Studiengängen gemeinsam mit anderen Fachbereichen, stellen aktuell in zwölf Studiengängen den Fachbereich dar. Seien das Gebäude und große Teile der Ausrüstung auch in die Jahre gekommen, so zeugen etliche Forschungsgroßgeräte von der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit des Fachbereichs auf höchstem Niveau. Konkret nannte Richling ein Röntgenfraktometer, ein Fourier-Transform-Ionen-Cyclotron-Resonanz Massenspektrometer (FTICR), mehrere Kernspinresonanzspektrometer und diverse hochauflösende Massenspektrometer mit Gas- und Flüssigchromatographen für die chemische Analytik. Der überalterte Zustand des Chemiegebäudes sei dagegen ein „Wermutstropfen“, so kritisierte die Dekanin.

„Fachbereiche sind Ideenschmieden der Universität“

„50 Jahre sind ein Grund zu feiern“, bekräftigte Arnd Poetzsch-Heffter, Präsident der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK). Die Fachbereiche seien die Kraftwerke und Ideenschmieden einer Universität, denen die Hochschulleitung den Schmierstoff liefern sollte. Von der großen Vielfalt im Fachbereich Chemie zeuge auch die Etablierung der Lebensmittelchemie und Toxikologie als Fachgebiet. Den vielen Persönlichkeiten, die sich um Pionier- und Aufbauleistungen verdient gemacht hatten, sprach Poetzsch-Heffter seinen Dank aus. Viele wichtige Impulse seien vom Fachbereich ausgegangen, hob der Präsident hervor und nannte insbesondere den Sonderforschungsbereich (SFB) 3MET zusammen mit Karlsruhe, die große Beteiligung an der Forschungsinitiative und am LASE-Laborgebäude, wie auch den Brückenbau zum Institut für Verbundwerkstoffe. Für ihr großes Engagement dankte er insbesondere Wolfgang Trommer, Professor für Biochemie, der zweimal Vizepräsident der TUK war, Gereon Niedner-Schatteburg als Sprecher des SFBs 3MET und Vizesprecher vom Landesforschungszentrum Optimas, wie auch Werner Thiel, Professor für Anorganische Chemie und seit 2020 Vizepräsident für Forschung und Technologie, zehn Jahre lang Leiter des Lehrerbildungszentrums und Leiter des Forschungsschwerpunktes Nanokat.

Dringend neues Gebäude benötigt

Das Thema Chemiegebäude brannte auch dem Präsidenten unter den Nägeln. „Wir brauchen dringend ein neues Gebäude – das möchte ich hier ganz dick unterstreichen. Und dafür brauchen wir die Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz und der Politik.“

Schlaglichter auf 50 Jahre Fachbereichsentwicklung warf Gereon Niedner-Schatteburg, Professor für Physikalische Chemie am Fachbereich seit dem Jahr 2000. Die erste Professorengeneration zu berufen hatte fast 20 Jahre gedauert. Neben den klassischen Fachrichtungen Anorganik, Organik und Physikalischer Chemie kamen frühzeitig Theoretische Quantenchemie, in den 80er Jahren Biochemie, Lebensmittelchemie und Toxikologie und 1991 Technische Chemie hinzu. „Auf den Erfolgen der ersten Generation konnte die nachfolgende ihre eigenen Leistungen aufbauen“, hob Niedner-Schatteburg hervor. Für die ersten Studierenden gab es eine Zulassungsbeschränkung zum Studiengang, den sogenannten Numerus Clausus. Bei der Einweihung des neuen Chemiegebäudes 1982 bot der Fachbereich 620 Studienplätze, 55 Millionen D-Mark wurden in den damaligen Neubau investiert.

Bisher 800 Doktortitel verliehen

Das Studium der Chemie bedeutete zeitintensive Hand- und Kopfarbeit, für die man in Kaiserslautern hohe Anforderungen bewältigen musste. Wichtige Tagungen, Veröffentlichungen, Ausgründungen, ein erfolgreicher Sonderforschungsbereich, unzählige Kooperationen und viele Auszeichnungen waren mit dem Fachbereich verbunden, obwohl die finanzielle Ausstattung vom Land bis heute äußerst „schlank“ ausfiel. 50 Professoren sind bis heute berufen, 800 Doktortitel verliehen worden, knapp 3000 wissenschaftliche Veröffentlichungen sind die stolze Bilanz dieser Zeit. Die dritte Generation – „new kids on the block“ – stehe in den Startlöchern. Niedner-Schatteburg schloss mit Dank an das große Engagement aller am Fachbereich und dem Wunsch der Resilienz für die Zukunft, insbesondere für den dringend erforderlichen Chemieneubau.

Oberbürgermeister Klaus Weichel, selbst Absolvent der TUK und Hörer einiger Chemievorlesungen, betonte die Bedeutung des Fachbereichs für die Stadt in einem launigen Grußwort. Manfred Psiorz, seit vielen Jahren dem Fachbereich als Honorarprofessor verbunden, schilderte in Anekdoten das Studentenleben der 70er Jahre. Detailreiche Facetten der oft unterschätzten Technischen Chemie führte Martin Hartmann aus, jetzt Professor in Erlangen, der am Fachbereich Chemie der TUK 2002 seine Habilitation erwarb. Für die stimmungsvolle musikalische Umrahmung sorgten Alexandra Maas mit Akkordeon und Harald Pfeil an der Konzertgitarre.