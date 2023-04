Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Merklich kleineres Publikum, ein gestrafftes Programm, keine Pause: Doch dies nimmt wohl gern in Kauf, wer sich auf den ersten Live-Musikgenuss elf Wochen freut. Am Donnerstag steht in Kaiserslautern das erste Konzertereignis vor Publikum seit Beginn der Viruskrisen-Zwangspause an. Dabei gilt’s allerlei Einschränkungen in Kauf zu nehmen. „Aber ich rechne mit großem Verständnis“, sagte am Sonntag Kulturreferats-Chef Christoph Dammann.

Eintritt mit Mund-Nasen-Schutz, keine Garderobe. Abstand zwischen den Zuhörern – und ein Fragebogen, den es auszufüllen gilt. Das sind nur einige der neuen Begleiterscheinungen