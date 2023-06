Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Radfahrern soll in diesem Jahr das Leben an verschiedenen Stellen in der Stadt erleichtert werden – etwa in der Pariser Straße, wo ein Lückenschluss geplant ist, und in der Trippstadter Straße, wo Radwege eingezeichnet werden. Auch bei Straßensanierungen soll nun mehr für die Zweiradfahrer getan werden.

„Die Entwicklung wird sein, dass künftig mehr Raum einer Straße für Nicht-Autos genutzt wird, also für alle anderen Verkehrsteilnehmer“, sagt der Baudezernent