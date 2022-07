Bei dem Luftangriff am 17. März 1918 verwüstete eine Bombe den Pfarrgarten auf der Ostseite der St. Martinskirche. Das Original dieser Aufnahme ist nicht mehr vorhanden, nur eine im Laufe der Jahre immer wieder reproduzierte Aufnahme.

Der durch die Bombe entstandene Schaden ist jedoch deutlich zu erkennen. Die Splitter haben an der Kirchenmauer ihre Spuren hinterlassen, die Fenster zerstört, und sie haben dem kleinen Anbau, der mittlerweile umgebaut wurde, zugesetzt. Unsere aktuelle Aufnahme ist etwa von dem gleichen Standort aus aufgenommen.

Die „moderne Art“ der Kriegsführung, das Bombardement, erfuhr Kaiserslautern erstmals am 1. November 1917. Der Angriff am 17. März 1918 war offensichtlich ein Flächenbombardement. Nicht nur der Pfarrgarten der St. Martinskirche wurde getroffen, sondern auch der Hauptbahnhof. Und in der Blücherstraße sowie in der Luitpoldstraße (Rudolf-Breitscheid-Straße) gab es Bombenschäden.

Keine Kirche in Kaiserslautern hat eine unruhigere Geschichte als die katholische Pfarrkirche St. Martin. Größere Bauschäden hat sie jedoch nie erlitten. Der Sakralbau geht auf König Rudolf von Habsburg zurück, der Lautern im Jahr 1276 die Stadtrechte verliehen hat. Der König erlaubte den Franziskanern, ein Kloster zu bauen. Eine Klosterkirche, die St. Martinskirche, errichteten die Franziskaner gegen Ende des 13. Jahrhunderts, etwa um 1284/85. Das abgeknickte Langhaus folgt dem damals schon vorhandenen Straßenverlauf. Nach der Auflösung des Klosters übernahm die Stadt 1538 die Verwaltung des Gebäudes. Die Reste des mehr und mehr verfallenen Klostergebäudes riss die Stadt zwischen 1817 und 1820 ab. Die Klosterkirche wurde bereits 1803 Stadtpfarrkirche.

Die Protestanten übernahmen nach der Reformation in Kaiserslautern im Jahr 1554 die St. Martinskirche. Die Franziskaner mussten Kaiserslautern verlassen. Im Verlauf ihrer Geschichte war die St. Martinskirche eine Zeit lang Zeughaus und Reithalle. Nach dem Tod ihres Gemahls, des Pfalzgrafen Ludwig Philipp im Jahr 1655 übernahm seine Witwe Maria Eleonore das Regiment in Lautern – und ihr Sohn benutzt die Kirche als Reithalle. Im Jahr 1688 kamen die Franziskaner in Kaiserslautern wieder in den Besitz ihrer Kirche.

Als der St.-Martins-Platz im Oktober 2001 in die Fußgängerzone eingebunden wurde, richtete die Stadt einen Verbindungsweg von der Spittelstraße her ein. Das war ein neuer Zugang zur Martinskirche. In den 1920er bis Anfang der 1930er Jahre veranstaltete die Stadt an Sommerabenden vor der Martinskirche Serenadenkonzerte. Lauter als die Serenadenkonzerte und die Glocken der Martinskirche waren an warmen Sommerabenden, wenn die Fenster geöffnet waren, nur die Leute, als sie sich im Kuhgässchen oder im Engelsgässchen wegen der Lohntüte „vum Babbe“ in die Haare gerieten – Lauterer Altstadtatmosphäre.