Zwei Einbrüche in unterschiedliche Geschäftsräume im Stadtgebiet sind am Montagmorgen bei der Polizei angezeigt worden. Die Beute: 40 leere Limonade-Flaschen sowie Haarpflegeprodukte und -utensilien. An Praxisräumen in der Europaallee wurde demnach zwischen Samstagnachmittag, 15.15 Uhr, und Montagmorgen, 6.55 Uhr, ein Fenster eingeschlagen. Die Täter hatten offenbar zunächst versucht, eine gläserne Tür mit einem Stein gewaltsam zu öffnen; nachdem dies misslang, nutzten sie den Stein, um ein Fenster zu zerstören. Ersten Überprüfungen zufolge brachen die Eindringlinge zwar mehrere Spinde auf, stahlen aber nichts daraus. Stattdessen leerten sie etwa 40 Flaschen Limonade aus und nahmen diese mit. In etwa im gleichen Zeitraum wurde auch in einen Laden in der Marktstraße eingebrochen. Die Täter manipulierten das Türschloss, um in die Räume zu gelangen. Ihre Beute: hochwertige Haarpflegeprodukte und -utensilien. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0631/369-2620 melden.