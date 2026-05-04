Es soll der ganz große Auftritt werden: An drei Standorten in der Stadt plant der Seniorenbeirat musikalische und andere kulturelle Veranstaltungen. Eingeladen sind alle.

Zum 750. Jubiläum der Stadt Kaiserslautern findet in diesem Jahr erstmals die Senioren-Woche statt. Vom 18. bis 23. Mai bieten das Seniorennetzwerk Kaiserslautern und der Seniorenbeirat ein umfangreiches Programm, das sich an ältere Menschen, aber auch an die gesamte Stadtgesellschaft richtet.

An drei Standorten

Die Veranstaltungen während der Senioren-Woche verteilen sich auf drei Orte: die Mall „ K in Lautern“, die Jubiläumsbühne vor der Stiftskirche, das Union-Studio für Filmkunst. Das teilt Markus Lambrecht mit. Er ist Vorsitzender des Seniorennetzwerks Kaiserslautern und Mitglied des Seniorenbeirats. Geboten werde eine Mischung aus Musik, Tanz, Lesung, Film und Information.

Mehrere Chöre und Musikgruppen seien die Woche über mit dabei. Dazu gehörten der Schubertchor, das U-Hu-Projekt unter der Leitung von Angelika Rübel und Matthias Stoffel, der Uni-Chor „Haste Töne“, der Seniorenchor „Forever Young“ sowie die Oldtime-Jazzband „Graadselääds“, die seit 1957 bestehe. Auch kleinere Formationen treten auf – beispielsweise „2 of us“, „Swinging Tuba“ oder „Sarah und die Swing Herr’n.“

Humanoider Roboter wird vorgestellt

Die Tanzschulen Marquardt und Metzger seien zwei lokale Anbieter, die Bewegungsangebote speziell für ältere Menschen vorstellen, so Lambrecht. Ein Mitmachtanzabend unter dem Titel „Ein Abend mit Bal Folk“ stehe zudem auf dem Programm. Literarisches Terrain werde betreten bei der Lesung „Unsere Alten – damals und heute“ mit Renate und Klaus Demuth. Lustige Alltagsgeschichten gibt’s mit Dorothe Hein. Im Union-Studio werde das Drama „Gott“ von Ferdinand von Schirach gezeigt, verrät Lambrecht. Anschließend gibt es einen Sektempfang.

Digitale Hilfe vor Ort kann laut Lambrecht während der gesamten Woche in Anspruch genommen werden. Das Seniorennetzwerk bietet täglich von 10 bis 16 Uhr kostenlose Unterstützung bei digitalen Fragen an. Der Service sei zu finden im Untergeschoss des „K in Lautern“. Ergänzend zur Vorstellung des humanoiden Roboters „Ameca“ werde ein Vortrag zum Thema „Clever im Alltag – KI für Senioren“ gehalten.

Für alle Generationen gedacht

Die Veranstalter betonen, dass die Senioren-Woche nicht nur für ältere Menschen gedacht ist. Vielmehr solle sie zeigen, dass Kaiserslautern eine Stadt für alle Generationen ist. Außer dem Kinobesuch seien alle Veranstaltungen kostenlos.

Die Senioren-Woche sei eine einmalige Sache anlässlich des Stadtjubiläums, teilt Markus Lambrecht mit. Es handele sich um ein kulturelles und musikalisches Angebot. Die Gäste würden zum Teil miteinbezogen. Dies sei laut Lambrecht auch der wesentliche Unterschied zur Seniorenmesse, denn dort habe die Information im Mittelpunkt gestanden.

Info

Weitere Informationen zur Senioren-Woche finden sich unter www.senekl.de. Der Programm-Flyer ist beim Touristenbüro und im Rathaus erhältlich.

