Das ganze Dorf war auf den Beinen, als am Sonntagnachmittag ein bunter Umzug in Mölschbach den Höhepunkt der viertägigen Kerwe einläutete. Örtliche Vereine, eine starke Straußjugend und im 800. Jubiläumsjahr gebildete Gruppierungen wie die Theatergruppe ließen es sich nicht nehmen, der Kerwe einen prächtigen Anstrich zu verleihen.

Höhepunkt war der Augenblick, als Julian Clemenz von der Straußjugend auf der Plattform eines Hubfahrzeugs auf die Höhe des Kerwestraußes gehievt wurde, um die Kerweredd zu verlesen. Der hatte seinen Standort gut sichtbar neben dem Denkmal in der Ortsmitte. In roten und weißen Abschnitten, den Stadtfarben von Kaiserslautern, signalisierte das Symbol der Kerwe die Feierlaune vieler Mölschbacher Bürger.

Noch ein kräftiger Schluck aus dem randvoll gefüllten Bierkrug und der „Kerweparrer“ ganz in Schwarz und mit Zylinder legte los. „Ess iss Mölschbacher Kerwe“, tönte er von hoch oben. In Versform trauerte er der 700-Jahr-Feier des Dorfes nach, als Fahnen und Blumen das Dorf noch geschmückt haben. Ein Banner am Ortseingang habe „das Tor der Welt“ signalisiert. Und einhundert Jahre später: „Nix war geschmickt, un es Dorf net rausgeputzt. Kää feierlicher Akt uff de Bühn, hann viele gemäänt“, setzte Julian Clemenz ein kritisches Schlaglicht auf den Höhepunkt der 800-Jahr-Feier im Juni. Ein waches Auge hatte er auf das Geschehen im Sportverein und auf Austräger von Prospekten und Bläätscher. „Das iss das Schreckliche am Corona-Infekt, meer wart schunn montags uffs nägschte Prospekt.“

Live-Musik, Bier und Zuckerwatte: Ingredienzien einer Kerwe

Die Kerwe in Mölschbach konnte sich sehen lassen. Freitag- und Samstagabend gut besucht war das Festzelt, in dem Musikgruppen wie „Magic“ und „Sergeant“ zur Unterhaltung und zum Tanz aufspielten. Ebenso am Sonntag, wo es sich Familien bei „Happy Dance“ gut gehen ließen. Zwischen einem großen rondellartig überdachten Bierstand, Gebratenem vom „Rolling Snack“ und süßen Spezialitäten der Messekonditorei war richtig was los. Zuckerwatte und Popcorn waren gefragt. Am Schießstand nicht zu übersehen, der Wunsch ein Herz, eine Pyramide oder eine Rose zu schießen. Und immer wieder von neuem zogen die Flugobjekte des Kinderkarussells ihre Bahnen auf dem Kerweplatz.