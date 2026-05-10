Zeitgleich mit vielen anderen Standorten in Deutschland fand am Samstag in Kaiserslautern eine Liegenddemo statt. Sie lenkte die Aufmerksamkeit auf Betroffene von ME/CFS.

ME/CFS ist eine chronische Erschöpfungskrankheit nach einer Infektion wie Covid, die oft zu Bettlägerigkeit führt. Wie dringend nötig bessere Aufklärung, Diagnostik und Forschung ist, sollte durch die Demos aufgezeigt werden.

Der Willy-Brandt-Platz vor dem Rathaus war voll belegt mit Teilnehmern. Sie demonstrierten stellvertretend für jene Menschen, die nur noch liegen und oft das Haus nicht mehr verlassen können. Auch Teilnehmer aus der Politik waren dabei, darunter Matthias Mieves, Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Gesundheitsausschusses. Es wurde verdeutlicht, wie die Krankheit das Leben bestimmt und wie wenig Verständnis oft herrscht. ME/CFS bleibt in Öffentlichkeit und Medizin oft unsichtbar. Es fehlt an Aufklärung, viele Betroffene berichten, dass ihre Symptome von Ärzten nicht erkannt oder ignoriert werden. Konzentrationsprobleme und Schmerz belasten Tag für Tag – doch eine eindeutige Diagnostik fehlt weiterhin. Gleichzeitig steht die Forschung vor enormen Herausforderungen, es mangelt an Studien und Therapien. Die Nutzung moderner Lernformen, etwa mit Avataren, ermöglicht inklusiven Unterricht: Ein Avatar nimmt am Unterricht teil, sammelt Verständnis für ME/CFS, ohne dass Betroffene zusätzliche Belastungen erfahren müssen. Immerhin eine gute Nachricht wurde verkündet: Der Bund hat 500 Millionen Euro für ME/CFS-Forschung freigegeben, um Diagnosekriterien zu standardisieren, Behandlungen zu optimieren und Versorgungsstrukturen aufzubauen. Parallel dazu ist Aufklärung in Schulen wichtig, um Stigmatisierung abzubauen. Helfen kann jeder: durch Spenden, ehrenamtliches Engagement, Informationsveranstaltungen.