Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gesperrte Straßen, dazu ohnehin enge Wege, in denen das Parken kurzfristig durch Schilder verboten ist. Anwohner auf dem Kotten haben sich am Lesertelefon gemeldet und nach den Ende März angelaufenen Arbeiten am Kanalnetz erkundigt. Denn: Aus Sicht der Leser ruhten die Arbeiten noch zu Beginn der Karwoche. Die Stadt sagt, dass viel unterirdisch passiere, so dass nicht alles gleich zu sehen sei.

Auf dem Kotten wird der Kanal saniert. Nach Angaben der Stadt sind die Rohre dort „über hundert Jahre alt“. „Um die Funktionstüchtigkeit für die nächsten Jahrzehnte