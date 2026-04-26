Die Jazzbühne ist ein seit 2003 in der Fruchthalle sehr erfolgreich praktiziertes Konzertprinzip. Am Freitag waren Gäste aus Nato-Verbänden zu Gast.

Im Sinn einer Jazz-Session hat die Jazzbühne Vorzeigecharakter und ist ein Modell der kulturellen Begegnung. Während sonst die geladenen Gäste trotz des Vorteils von mitgebrachtem und intensiv einstudiertem Repertoire oft etwas im Schatten der Hausband standen, war es diesmal anders.

Um Missverständnissen zu begegnen: Nicht, dass Haus- und Hofpianist Martin Preiser, Kontrabassist Stefan Engelmann und Schlagzeuger Michael Lakatos bei dieser 98. Ausgabe der Kaiserslauterer Konzertreihe enttäuscht hätten: Keinesfalls! Dennoch eroberten die Gäste aus Kanada und Großbritannien von der Band of His Majesty’s Royal Marines Collingwood wie Trompeter Benjamin Coxon und Tenorsaxofonist Musn O’Connor ebenso die Bühne wie die britischen Musiker der Royal Air Force Band. hier überzeugten die beiden Saxofonisten Jonny Griffiths (Altsaxofon) sowie Sam Lightwing (Tenorsaxofon) sowie Rhythmus- und Leadgitarrist Jack Fitzgerald.

Höhenflüge

Als eine von fünf Royal Marines Bands absolviert His Majesty’s Royal Marines Collingwood jährlich rund 340 Auftritte mit einem Repertoire von Klassik bis Rock . Sie ist eine der führenden Militärmusikeinheiten und leistet zeremonielle Unterstützung, gibt auch öffentliche Konzerte und unterstützt Einsätze. Die Band der Royal Auxiliary Air Force ist , eine Reserveeinheit der Royal Air Force aus Profi- und Amateurmusikern unterstützt bei offiziellen Anlässen.

Mit Höhenflügen der Gäste konnte auf Augenhöhe vor allem der hiesige Pianist Martin Preiser noch mithalten, ansonsten gehörte die Bühne dieses Mal vor allem den Bläsern. Hinsichtlich virtuoser Geläufigkeit und Brillanz bei figurativen Umspielungen und kühnen, kreativen Improvisationen setzten sie neue Maßstäbe. Der Trompeter faszinierte durch butterweiche Kantilenen und messerscharfe Einwürfe gleichermaßen. Alle Saxofonisten waren in Soli und homogenen Tutti eine herausragende Klasse für sich; tonlich, spieltechnisch und hinsichtlich Kreativität und Solidität der eleganten Abläufe.

Mitreißende Virtualität

Titel wie der Jazz-Waltz „Bluesette“ von Toots Thielemans mit dem Gitarristen als führender Solisten oder Klassiker von Duke Ellington waren für viele anwesende regionale Musiker richtungsweisend: Der Titel „Take the A-Train“ von Elligton war nicht nur eine Zugempfehlung, sondern eine 1A-Version durch diese mitreißende Vitalität im Double-Time-Feeling: Dynamisch, in nobler Ton- und ausgefeilter Spielkultur. Kenner wissen: Der Titel ist wesentlich heikler als es spielerisch scheint!

Umso mehr sind grundsätzliche Überlegungen zum Ablauf angezeigt: Solche Veranstaltungen haben Signalwirkung für die regionale und überregionale Szene. Da brauchen Nachahmer des Laienmusizierwesens Titel und Quellen, was sie nicht oder ungenügend in unverständlicher (meist englischer) Moderation erfahren. Das Einblenden von Titeln per Bühnenprojektion ist mittlerweile vielerorts Standard. Warum nicht hier?

Hilfe für regionale Szene?

Die Reihe Jazzbühne wirbt mit klimaneutralem Anspruch. Trifft dies auch zu, wenn viele Interessenten im Konzert zur Orientierung nach Infos im Smartphone suchen und dabei im Netz surfen müssen? Ebenso flossen die Einnahmen laut dem Kaiserslauterer Bürgermeister Manfred Schulz in dessen Laudatio in soziale pädagogische Zwecke und in die Städtische Musikschule. Warum nur dahin? Allerdings suchte man Kinder und Jugendliche in den besetzten Reihen meist vergebens, obwohl es regionale Schülerbands gibt ...