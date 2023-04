Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Digitalisierung der Schulen in Kaiserslautern steht im Mittelpunkt des „Stadtgespräch“ von Julia Luttenberger.

Intensivkurs digitales Lernen

Lehrer, Schüler und Eltern haben in den vergangenen Monaten einen Intensivkurs in Sachen digitalem Lernen hinter sich. Auf einen Schlag wurde sichtbar, was es