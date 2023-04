Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie sind Schattenspender, – in der Regel – schön anzusehen und sorgen für Frischluft in der Stadt: Bäume. Gut 8500 gibt’s an Kaiserslauterer Straßen, Wegen und Plätzen. Das bedeutet eine Menge Arbeit von der Planung über die Pflanzung bis zur Pflege.

Wie viele Bäume gibt es in der Stadt entlang von Straßen oder auf Plätzen?

Derzeit stehen circa 8500 Bäume auf öffentlichen Verkehrsflächen