Bei den Kabarettisten um Lokalmatador Wolfgang Marschall stimmt die Mischung: Das machte auch am Freitag im SWR-Studio wieder den Erfolg der Untiere aus: Mit einer skurrilen Mischung aus Lokalkolorit und eigener Textrezitation sowie interaktiven Sketchen und Parodien blieb dem Publikum keine Zeit zum Durchatmen oder fürs gelangweilte Gähnen. Auch ein Gast stand auf der Bühne.

Ein Höhepunkt jagt den nächsten an diesem Freitagabend, und man nimmt nicht nur Kommunalpolitiker aufs Korn, sondern straft auch den Zeitgeist Lügen. Dennoch: Während auf der Bühne mächtig was los ist, zeigt das Schicksal den Selbstständigen und Freiberuflichen im lückenhaft besetzten Saal seine Krallen: Allenthalben ist bei Veranstaltungen zu oder nach Corona-Zeiten – je nach Auffassung – noch eine Schockstarre des früheren Publikums zu beobachten: Eine vorsichtige Zurückhaltung, die zwar die Anfahrt spart aber auch Pointen, Pech und Pleiten sowie Pannen der Politik verpasst.

Die Untiere haben jedoch gelernt, ein Publikum zu erobern und auch zurückzugewinnen, denn sie können aus nichts etwas machen. Konkret: Wenn nichts passiert , sondern alle im angeblichen Sommerloch verharren, dann dichten und komponieren sie eben etwas Eigenständiges, um ein Vakuum mit schrägen Inhalten zu füllen. Ebenso ist es ein wahres Kunststück, den Titel der Veranstaltungsreihe „Ein Untier kommt selten allein“ so zu vertonen, denn diese Überschrift hat nicht unbedingt eine auffällige und ansprechende Textmelodie oder einen schönen Sprachrhythmus.

Paraphrasen und Improvisation

Überhaupt zeigt sich an diesem Abend wieder die Stärke, gängige Melodien aus einem immensen Schatz an (im Kopf) gespeicherten Hits, etwa von Connie Francis oder Peter Maffay, und Titeln zu zitieren, einzubauen oder umzugestalten oder neue melodische Wendungen zu erfinden, um diese wunderbare Einheit aus Text, Inhalt und Musik zu kreieren. Kurz: In der ersten Ausgabe der beliebten Reihe nach der Sommerpause sprudelten die Untiere aus einer trotz Trockenheit und Dürre nicht versiegten Quelle der Inspiration und Regeneration.

Willi Haselbek lässt andere Tastendrücker vergessen, weil er nicht nur abspielt, sondern ideenreich paraphrasiert, spontan improvisiert und viele Überleitungen und Zwischenspiele kreativ einbringt und auch stimmlich und komödiantisch überzeugt. So hatte er sich einen musikalisch vorgetragenen Sketch „All inclusive“ sozusagen auf den Leib geschrieben und die „Schlacht am kalten Buffet“ von Reinhard Mey noch weiter zugespitzt als Raubbau an Ressourcen durch die Schickeria. Klasse!

Klaus Weichel und sein Amtskollege

Philipp Tulius schlüpft wieder – täuschend echt in Tonfall, Gestik und Mimik – in die Gestalten von Oberbürgermeister Weichel und dessen Amtskollege und Beigeordnetem sowie Baudezernenten Peter Kiefer. Mit wenigen Utensilien wie Fahrradhelm oder schief gewickelter Krawatte transportiert Tulius die Hilf- und Sprachlosigkeit – wenn nämlich nur leere Worthülsen abgeschossen werden, die aber das Ziel einer zukunftsorientierten Politik verfehlen. In Tulius’ Darstellung werden alle bisher parodierten Politiker zu strampelnden Hampelmännern, zu verzweifelt sich rechtfertigenden und sich aufblähenden Karikaturen ihrer selbst und zu eigentlich auch bemitleidenswerten Kreaturen.

Neu im Programm und künftig zu erleben sind Umdeutungen und Neubewertungen von Volksmärchen. Hier läuft die zuvor als Frontsängerin sich wiederholt profilierende Marina Tamassy an diesem Abend zu Hochform auf: Wenn beim Froschkönig in analoger Weiterführung des gesponnenen Fadens etwa alle Frosche geküsst werden, aber sich keiner verwandeln will. Was dann? Die beim Froschkönig als Spielzeug gedachte Goldkugel wird in dieser Umdeutung zu einer Weltkugel – und die zum Spielball von Mächten und Kräften. Einfach genial.

Geschichten von kauzigen Kreaturen

Es ist selten, dass ein Gaststar sich auch so gut und nahtlos in das Ensemble integriert, als würde er zum festen Stamm gehören. Das schafft Manfred Maurenbrecher aber auf Anhieb: Maurenbrecher hat eine neue Kunstform geschaffen und eine Marktlücke ausgefüllt: Er erzählt musikalische Geschichten oder Geschichten mit Musik. Es ist eine Art Sprechgesang, mehr Chanson als Ballade und doch etwas Eigenständiges: Zum rhythmischen, metrischen und akzentbetonen Vortrag des Textes wird entweder eine stereotype Klavierbegleitung im Bluesfeeling in die Tasten gehämmert und sich in Rage gesteigert, oder aber er baut Zitate ein wie das italienische Partisanenlied „Bella Ciao“ in einer floskelhaften Kurzform. Pianistisch ist er vielseitig und im Vortrag mit seiner markanten Stimme ist er unübertroffen. Seine Inhalte sind Psychogramme und Milieustudien von kauzigen Kreaturen, die am Rande der Gesellschaft leben, bei ihm aber im Mittelpunkt stehen.

Zum Ausklang des großartigen Programms an diesem Freitag wirft die nahende OB-Wahl ihre Schatten voraus – und Marschall und Kollegen stellen mögliche Kandidaten schon mal als Zielscheibe für kabarettistische Scharfschützen auf.