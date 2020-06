Bei Arbeiten in der Brandenburger Straße sind am Dienstagmittag in Kaiserslautern während Fräsarbeiten Leitungen beschädigt worden. Wie die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG mitteilte, sind eine Wasserleitung und eine Glasfaserleitung der Telekom betroffen. An der Instandsetzung wird noch gearbeitet (unser Foto). Die Trinkwasserversorgung sei zu jeder Zeit sichergestellt gewesen. Bernd Bohn, Bereichsleiter Technik der Versorgungs-AG: „Wir haben in diesem Bereich weitere Verbindungsleitungen für die Wasserversorgung, so dass wir mit keinerlei Einschränkungen rechnen. Lediglich im Anschluss an den Schadensfall kam es beim Trinkwasser vorübergehend zu Wassertrübungen.“ Die Qualität des Trinkwassers sei jedoch gewährleistet. Die Wasserleitung wird nach den Reparaturarbeiten und Wasserprüfungen voraussichtlich am Freitag wieder in Betrieb genommen.