Am Wochenende war in der Stadt und dem Landkreis Kaiserslautern wieder einiges los: hier ein kleiner Überblick.

Nicht mehr lange, und in der Merkurstraße, an der Kreuzung beim Globus-Supermarkt, rollen die Baufahrzeuge. In der zweiten Hälfte der Sommerferien wird dort die Fahrbahn erneuert. Mittlerweile haben sich die Projektplaner aus dem Rathaus zusammen mit dem Bauleiter und dem Polier des Projekts getroffen und sich die Situation vor Ort angesehen.

Nun ist es offiziell: Tobias Wiesemann will das Amt des Oberbürgermeisters erlangen. Mit großer Mehrheit hoben ihn die Grünen am Samstag bei einer Wahlversammlung im Stadtmuseum auf den Schild. Der 51-Jährige gibt sich selbstbewusst und will die Stichwahl erreichen.

Am Samstagvormittag war in Otterberg der Strom weg. Die Ursache: Ein 62-jähriger Mann hatte mit einem Radlader einen 15 Meter hohen Hochspannungsmast oberhalb des Drehenthalerhofs umgefahren, die einzige Versorgungsleitung in den Stadtteil. Nicht nur der Radladerfahrer hatte unglaubliches Glück, dass er mit dem Leben davon kam. Auch Umstehende liefen Gefahr eines Stromschlages.

Wer bohrt schon gerne jemandem ein Loch ins Schienbein, zumal der so Gepeinigte schon schwerst verletzt im Graben liegt? Solche Extremsituationen kommen vor, sind aber – toi, toi, toi – längst nicht alltäglich. Was tun bei einem Unfall? Notärzte und Notfallsanitäter haben dies in Hochspeyer am Samstag geübt. Nicht mehr zu retten war allerdings ein Schwein.

Der alte Friedhof am Aschbacherhof ist schon lange nicht mehr da, wurde weggebaggert und ausgelöscht. Die Gebeine wurde mit der „Friedhofserde“ zum Straßenbau verwendet. Nun erinnern Schild und Kreuz an diesen einst so besonderen Platz vor den Toren der Stadt. Eine Familie stemmt sich gegen das Vergessen.

Sie hat es nicht ganz geschafft: Kurz vor Vollendung ihres 110. Lebensjahres ist Paula Bleh, die älteste Bürgerin im Kreis Kaiserslautern, gestorben.