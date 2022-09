„Dank des beherzten Einschreitens konnte Schlimmeres verhindert werden“, lobt die Polizei in ihrem Bericht einen Autofahrer, der am Freitagmittag nicht lange überlegte, sondern handelte. An einer viel befahrenen Straße in der Innenstadt war laut Polizei ein Baum sowie umliegendes trockenes Laub in Brand geraten. Ein 36-jähriger Autofahrer, der einen Feuerlöscher in seinem Fahrzeug mitführte, hielt sofort an und löschte den Brand. Die kurze Zeit später eintreffende Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen. Als Brandursache vermutet die Polizei eine „sorglos weggeworfene Zigarette“.