Sie war eine der ersten starken Frauen im Amateurfußball, Hilde Kurzkurt, die frühere Vorsitzende des Traditionsvereins SV Alsenborn. Wie erst jetzt bekannt wurde, verstarb sie Anfang der vergangenen Woche im Alter von 82 Jahren nach langer schwerer Krankheit in einem Altenheim in Kaiserslautern.

Hilde Kurzkurt wurde 1998 als erste Frau in der Geschichte des SVA zur Vereinschefin gewählt. In ihrer fünfjährigen Amtszeit hat sie sich erfolgreich für eine bessere Zusammenarbeit der örtlichen Vereine engagiert. Doch schon viel früher begann ihr außergewöhnliches Engagement für den Sportverein. Lange Jahre war sie eine Art „Sportliche Leiterin“, als der SVA in den 1980er Jahren in der Verbandsliga spielte. Durch ihre engen Kontakte zur TSG Kaiserslautern gelang es ihr immer wieder, junge Talente vom Buchenloch nach Alsenborn zu locken.

„Miss 100.000 Volt“, wie sie wegen ihres beherzten und nimmermüden Einsatzes scherzhaft genannt wurde, plagte sich viele Jahre mit einem schmerzhaften Hüftleiden. Das hat sie aber nicht davon abgehalten, noch im hohen Alter als Übungsleiterin Kurse in der Senioren- und Gesundheitsgymnastik anzubieten und Spielfeste zu organisieren. Sie wollte trotz ihres eigenen Schicksals anderen ein Vorbild sein, ihnen Mut geben.

Mit dem Sport-Obelisken ausgezeichnet

Hilde Kurzkurt konnte beharrlich sein, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. Das spürten immer wieder auch die Mitarbeiter des Fußballverbandes und des Sportbundes. Wenn es darum ging, Zuschüsse oder Fördergelder zu akquirieren, ließ sie solange nicht locker, bis das Geld auf dem Vereinskonto war. Für ihr soziales und ehrenamtliches Engagement wurde sie 2003 vom damaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck mit dem Sport-Obelisken des Landes ausgezeichnet.

Kurzkurt, am 31. Juli 1936 als Hilde Wasem geboren, stammte ursprünglich aus Imsbach im Donnersbergkreis, bevor sie ihr Domizil nach dem frühen Tod ihres Mannes nach Kaiserslautern verlegte. Über viele Jahre war sie als Schulsekretärin im Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler beschäftigt. Sie hinterlässt zwei Söhne. Hilde Kurzkurt wird am kommenden Mittwoch auf dem Friedhof in ihrer Heimatgemeinde beigesetzt.