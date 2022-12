Kaum ist der Nachwuchs auf der Welt, müssen Behördengänge erledigt werden. Eine Auswahl, an was frischgebackene Eltern denken müssen und wo es erledigt wird.

Anmeldung des Kindes: Binnen einer Woche muss die Geburt eines Kindes dem Standesamt, in dessen Zuständigkeitsbereich es geboren wurde, angezeigt werden. In Kaiserslautern wurden im vergangenen Jahr 1148 Neugeborene beurkundet. 2022 waren es bis 15. Dezember 1116 Neugeborene. Wird das Kind im Westpfalz-Klinikum geboren, übernimmt die Klinik die Anzeige, teilt die Stadtverwaltung mit.

Ist das Kind beispielsweise bei einer Hausgeburt auf die Welt gekommen, obliegt die Anzeige in erster Linie den Eltern. In diesen Fällen wird laut Verwaltung zusätzlich eine Bescheinigung von Arzt oder Hebamme benötigt. Anmelden kann man das Kind mündlich oder seit 1. November auch schriftlich, eigenhändig unterschrieben, eine E-Mail genügt laut Stadtverwaltung nicht. Die erforderlichen Unterlagen, die für die Beurkundung erforderlich sind, sind individuell, und können beim Standesamt erfragt werden unter Telefon 0631 3651349 oder per E-Mail an standesamt@kaiserslautern.de. Allgemein gilt: Bei miteinander verheirateten Eltern wird die Eheurkunde benötigt sowie die Geburtsurkunden, falls die Registrierungsdaten der Geburt der Eltern nicht aus der Eheurkunde hervorgehen. Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet, wird die Geburtsurkunde der Mutter benötigt. Der Vater kann nur eingetragen werden, wenn die Urkunde über die Vaterschaftsanerkennung vorliegt. Dann wird auch die Geburtsurkunde des Vaters benötigt. Für die Beurkundung von Vaterschaftsanerkennung und gegebenenfalls der Sorgeerklärungen – die können vor der Geburt abgegeben werden – sollten sich die Eltern am besten an das zuständige Jugendamt wenden. Daneben sind Personalausweis oder Reisepass vorzulegen.

Ist die Geburt beurkundet, stellt das Standesamt gebührenfreie Geburtsurkunden aus für die Beantragung von Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (bei der Krankenkasse), die Beantragung von Kindergeld (bei der Familienkasse), die Beantragung von Elterngeld (beim zuständigen Jugendamt). Weitere Geburtsurkunden können gebührenpflichtig ausgestellt werden.

Anmeldung beim Einwohnermeldeamt: Darum müssen sich die Eltern nicht kümmern. Das Standesamt, das die Geburt beurkundet hat, schickt eine elektronische Mitteilung an die für den Wohnsitz der Mutter zuständige Meldebehörde und – bei gemeinsamer Sorgeberechtigung – auch an die für den Wohnsitz des Vaters zuständige Meldebehörde.

Antrag auf Familien-Krankenversicherung: Sobald eine Geburtsurkunde vorliegt, kann bei der Krankenkasse des Vaters oder der Mutter die Aufnahme des Kindes in die Familienversicherung beantragt werden.

Mutterschutz: Möglichst bald nach der Geburt sollte die Mutter ihren Arbeitgeber, die Universität oder die Schule, die sie besucht, kontaktieren. In den ersten acht Wochen nach der Geburt darf die Mutter nicht beschäftigt werden. Auf eigenen Wunsch kann sie die Universität oder Schule bereits früher wieder besuchen.

Elternzeit: Möchte die Mutter direkt nach dem Mutterschutz Elternzeit in Anspruch nehmen, muss sie das laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung spätestens sieben Wochen vor Ende des Mutterschutzes dem Arbeitgeber mitteilen. Mit der Anmeldung muss sie mitteilen, für welche Zeiträume bis zum Beginn des zweiten Lebensjahres des Kindes sie Elternzeit in Anspruch nehmen möchte.

Kindergeld: Liegt die dafür vorgesehene Geburtsurkunde vor, kann bei der Familienkasse der Agentur für Arbeit Kindergeld beantragt werden. Laut Stadtverwaltung ist das vor Ort möglich oder online.

Elterngeld: Im Rathaus gibt es eine Elterngeldstelle, die zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar ist. Für eine Beratung sollte ein Termin vereinbart werden. Benötigt wird für die Beantragung die dafür vorgesehene Geburtsurkunde.

Ausweis für das Kind: Ein Kinderreisepass oder Personalausweis kann beim Bürgercenter beantragt werden. Er ist aber nur notwendig, wenn ein Grenzübertritt geplant ist. Beantragen kann den Pass ein sorgeberechtigtes Elternteil. Mitzubringen sind ein aktuelles, biometrisches Passbild sowie eine Geburtsurkunde des Kindes und das Kind selbst.

Hilfen und nützliche Infos: Informationen rund um die ersten Lebensjahre erhalten Eltern in digitaler Form, so die Stadt, über einen QR-Code oder über die Homepage der Stadt. Dort gibt es eine digitale Datenbank, die die wichtigsten Beratungs- und Unterstützungsangebote mit den entsprechenden Kontaktdaten vor Ort enthält. Ein Willkommensschreiben mit Erläuterung und dem QR-Code erhalten die Eltern bereits im Krankenhaus samt dem Kinderuntersuchungsheft. Zudem gibt es eine Koordinierungsstelle der Frühen Hilfen im Rathaus, die unter Telefon 0631-365-2694 oder per E-Mail an daniela.seel@kaiserslautern.de zu erreichen ist.