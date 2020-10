Die Polizei hat am Montagabend zwischen 18 Uhr und Mitternacht an zwei verschiedenen Orten im Stadtgebiet Verkehrskontrollen durchgeführt – und aus verschiedenen Gründern Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Für die Zukunft sind verstärkt solche Kontrollen angekündigt.

In der Merkurstraße und dem Parkplatz Gelterswoog an der B270 wurden anlässlich der dunklen Jahreszeit Kontrollstellen eingerichtet, teilte die Polizei mit. Besondere Beachtung galt hier den Fahrern. Neben der Fahrzeugkontrolle wurde intensiv geprüft, ob sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen, was bei drei Fahrern der Fall war.

Unter anderem bei der Kontrolle eines 37-jährigen Toyota-Fahrers. Als er gestoppt und überprüft wurde, fiel sein drogentypisches Verhalten auf. Ein Urintest war dem Mann nicht möglich. Er wurde deshalb zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle gebracht. Wenn das Ergebnis den Verdacht bestätigt, kommt auf ihn mindestens eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu, eventuell auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Sein Führerschein und sein Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Außerdem nahmen die Beamten mehrere Strafanzeigen auf, unter anderem wegen des Fahrens eines Fahrzeuges ohne Versicherungsschutz, sowie dem Besitz von Betäubungsmitteln. Insgesamt wurden 33 Mängel bei den kontrollierten Fahrzeugen und deren Fahrern erkannt, in 24 Fällen mussten diese eine Verwarnung zahlen.

Auf drei weitere Fahrer kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund des Nutzens eines Mobiltelefons während der Fahrt zu.

Darüber hinaus wurden die Kontrollstellen zur Ausbildung zukünftiger Kommissare genutzt, die derzeit ihr Praktikum in verschiedenen Dienststellen der Polizeidirektion Kaiserslautern verrichten. Unmittelbar vor den Kontrollen wurden sowohl die Auszubildenden als auch bereits erfahrene Polizisten entsprechend zum Thema Drogen- und Alkoholkontrollen intern geschult. Die Polizei Kaiserslautern beabsichtigt, in Zukunft vermehrt derartige Verkehrskontrollen durchzuführen.