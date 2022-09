Nach zwei Jahren mit eingeschränktem Programm wird in diesem Jahr wieder eine reguläre Interkulturelle Woche mit vielen Aktivitäten begangen. Vom 23. September bis zum 3. Oktober können sich Menschen aus unterschiedlichen Kulturen in Kaiserslautern bei vielen Veranstaltungen begegnen.

In wenigen Tagen wird sich die Familie Minicucci mit dem Eiscafe „Rialto“ für immer in ihr italienisches Zuhause in Farra d’Alpago in Norditalien verabschieden. „Der Abschied tut weh“, sagt Rocco Minicucci.

Um das dringend sanierungsbedürftige Freizeitbad Azur in Ramstein-Miesenbach doch noch rundum erneuern zu können, bewirbt sich die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach nun noch einmal um Bundesmittel.

Der Gaspreis für Kunden der Landstuhler Stadtwerke wird zum 1. Dezember deutlich steigen. Zu diesem Schritt sah sich der Stadtrat mit Blick auf die erheblich gestiegenen Bezugspreise gezwungen.

Der verschollen geglaubte Frosch ist gefunden! In einem Garten in Hohenecken steht die letzte verbliebene Frosch-Skulptur des vor rund 60 Jahren abgerissenen Froschbrunnens vom Maxplatz. Sie soll nun ins Museum.