Die von Schülern des Heinrich-Heine-Gymnasiums erdachte Bienenweide für die Fensterbank, genannt „BEEnenweide“ ist von Ministerpräsidentin Malu Dreyer ausgezeichnet worden. Ebenso die Junior Ranger im Wald oder die Pfadfinder, die sich um das Klima sorgen.

Kinder und Jugendliche entwickeln die besten Ideen, wenn man sie lässt. Keine neue Erfahrung, aber immer wieder bewundernswert, was am Ende dabei herauskommt. Am Heinrich-Heine-Gymnasium (HHG) hat sich jedenfalls eine Schülergruppe in der Junior-Ingenieur-Akademie X (JIA X) zusammengefunden und bereits im vergangenen Schuljahr unter Anleitung einiger Lehrer das Projekt „Mit Mikrocontrollern die Welt verändern“ in Angriff genommen. „Zu Beginn des Schuljahres 2020/21 sollten die Teilnehmenden mehr Eigeninitiative einbringen dürfen und verfolgen seitdem die Idee der Realisierung einer ,BEEnenweide’“, erläutert HHG-Lehrerin Simone Schuhmacher, dass in diesem Jahr alles in Schülerhand liegt. Sie als Lehrerin und Axel Boßlet von der Technischen Universität Kaiserslautern stehen nur beratend zur Seite.

Lösung ohne große Kosten und viel Aufwand gesucht

„Da die Bienen zurzeit vom Aussterben bedroht, allerdings für uns Menschen und andere Lebewesen lebenswichtig sind, haben wir nach einer Lösung gesucht, mit der jeder ohne große Kosten oder viel Aufwand dem Bienensterben entgegenwirken kann“, beschreibt Projektsprecher Peer Schmidt, Achtklässler im Hochbegabtenzweig, den Plan. Die Schüler haben sich daran gemacht, ein kleines, autonomes Blumenbeet zu entwickeln und so zu konstruieren, dass es jeder zuhause auf die Fensterbank oder den Balkon stellen kann. Das Ganze wurde „BEEnenweide“ getauft. Es müsse nur noch regelmäßig Wasser nachgefüllt werden. „Die Blumen wachsen also fast, ohne Arbeit zu verursachen“, so der Schüler, der gemeinsam mit seinen Kollegen sicher ist, dass mit diesem „Beet“ jeder ganz leicht seinen Beitrag zum Schutz der Bienen oder anderer bestäubender Insekten leisten könne – sogar mitten in der Stadt.

Weitere Projekte sind ausgezeichnet worden

Das Schüler-Projekt wurde nun von Ministerpräsidentin Malu Dreyer ausgezeichnet und im Rahmen des Jugend-Engagement-Wettbewerbs „Sich einmischen – was bewegen“ mit 500 Euro gefördert.

Landesweit wurden 34 Projekte ausgezeichnet, darunter die Junior Ranger, die sich ausgebildet beim Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) Pfalz in Otterberg auf der Johannishöhe für Wald und Naturschutz einsetzen. Auch die Pfadfinder vom Stamm Kurpfalz Ramstein, gehören zu den Preisträgern. Sie wurden mit 500 Euro für ihr Projekt „Pfadfinderzentrum wird klimaneutral“ gefördert.