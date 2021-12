„Es wird endlich gut, was schon sehr, sehr lange währt“, sagte Beigeordneter Peter Kiefer am Montag im Bauausschuss mit Blick auf ein Bauprojekt in der Zollamtstraße. Dort sollen neue Wohnungen entstehen. Den Aufstellungsbeschluss des dafür notwendigen Bebauungsplans hatte der Stadtrat bereits 2017 gefasst.

Im Rahmen des Verfahrens hatte der Rat im Sommer 2020 mit den Stimmen der Koalition aus FWG, CDU und Grünen das Projekt eines privaten Investors aber von vier auf drei Gebäude – eines im vorderen Bereich, zwei dahinter – reduziert. Das Gebäude, das in Richtung Pfaffenbergstraße entstehen sollte, ist zwischenzeitlich einer Grünfläche gewichen. Die beiden im rückwärtigen Areal verbleibenden Gebäude wurden um ein Geschoss aufgestockt. Inzwischen habe der Grundstückseigentümer signalisiert, dass alle Bedingungen mitgetragen werden.

Dass in diesem Gebiet entlang einer Hauptverkehrsachse eine Grünfläche für die Bewohner geschaffen wurde, würdigte Grünensprecherin Lea Siegfried als sehr positiv. Den Wunsch von Bärbel Sehy (CDU), im Bebauungsplan den auszuweisenden Spielplatz rechtssicher festzulegen, damit dieser nicht wegen Anwohnerklagen weichen muss, ließ sich allerdings in diesem Planungsstadium nicht mehr umsetzen. Elke Franzreb, Leiterin des Referates Stadtentwicklung, sicherte aber zu, mit Blick auf die Landesbauordnung genau darauf zu achten, dass der Spielplatz, abgestimmt mit dem Grünflächenamt, realisiert wird. Der Ausschuss hat den Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Eine Entscheidung des Stadtrates steht noch aus.