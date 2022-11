Das Tätigkeitsfeld zu wechseln ist für Beate Saß kein Thema. Wenn eine Beschäftigung nicht mehr zu ihr passte oder aus diesem oder jenem Grund nicht länger machbar war, hat etwas anderes begonnen. Erfahrung hatte die gelernte Rechtsanwaltsgehilfin mithin gesammelt, als sie nach 30 Jahren in der Gastronomie wegen der Pandemie statt im Restaurant Sommerhaus wegen Kurzarbeit acht Monate zuhause war.

Nach der Nähmaschine eine Stickmaschine

Da sie nicht untätig habe rumsitzen wollen, habe sie angefangen, für die Familie und Freunde Masken nähen, erzählt sie. Schon bald habe sie sich einen Gewerbeschein besorgt und schließlich rund 3000 Masken „für die ganze Welt“ genäht. Als Masken nicht mehr gefragt waren, begann sie „alles Mögliche“ zu entwerfen. Eine Nähmaschine hatte Beate Saß sich da schon angeschafft, bald kam eine Stickmaschine dazu.

Dass ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt sind, dafür ist ein Raum im Untergeschoß ihres Hauses eindrucksvolles Beispiel. Die Auswahl reicht von bestickten Hüllen für Schokoladestäbchen oder Schlüsselanhänger bis zu Kissenhüllen und auch Taschen. Damit ist Beate Saß bestens vorbereitet für den „Adventszauber“ mit Kunsthandwerk und Leckereien, die sie für den kommen Samstag (10 bis 19 Uhr) und Sonntag (10 bis 17 Uhr) auf dem Gelände der Siedlergemeinschaft Lothringer Dell in der Vogelwoogstraße organisiert hat. Als „Lückenbüßerin“ für den Kulturmarkt in der Fruchthalle hatte sie 2021 Erfahrung mit Ausstellungen gesammelt und dabei viele Leute kennengelernt. Der Spaß, den sie dabei hatte war so groß, dass sie in diesem Jahr ab dem 5. Dezember erneut für zwei Wochen dabei sein wird. Zu Ostern hatte sie außerdem in der Dietrich Bonhoeffer-Kirche selbst einen Ostermarkt organisiert.

Spenden für „Lichtblick“

Für ihren Adventsmarkt hat Beate Saß erneut andere Kunstschaffende gewonnen, die an beiden Tagen unter anderem von Schmuck bis zu Handschuhen, von der Wanddeko bis zu Töpferarbeiten, selbstgemachten Nudeln, Fruchtaufstrichen und eine Kerzenmanufaktur für die Kleinen zum Mitmachen anbieten. Dazu hat sie zugunsten des Fördervereins „Lichtblick“ eine Tombola organisiert. Außer einer Geldspende der Volksbank hatte sie für Sachspenden und Gutscheine verschiedene Geschäfte und Apotheken gewinnen können.

Für den Sonntag habe sie auch noch einen Leierkastenmann an Land gezogen, freut sich die Organisatorin. Dieser werde mit einer Spardose auf seinem Spielgerät ebenfalls um eine Spende zugunsten von „Lichtblick“ werben.